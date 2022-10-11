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Московский листок

Самый гуманный способ войны

Опубликовано 11.10.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Самый гуманный способ войны

Сегодня Украина испытала на себе тяжесть ракетной длани российской армии. Более десятка городов, удары по подстанциям и центрам связи, ТЭЦ и ТЭС, отключено электричество в нескольких областях, перебои с интернетом и водой.

Картины апокалипсиса на улицах Киева и Днепропетровска…. Но при этом количество жертв не превышает число жертв в Донецке от довольно рядового обстрела.

А это означает, что уж точно целью не было поражение гражданских и жилых объектов.

80 тяжелых ракет – и минимум человеческих жертв.

Нанесен очень большой ущерб украинской инфраструктуре. А это значит, уменьшены ее возможности убивать людей на Донбассе и в Херсоне, в Новой Каховке и Сватово.

Таким обстрелом уменьшено и количеств будущих жертв среди мирного населения, и военные потери российской армии.

И теперь понятно, почему «мирные призывы» отказаться от поражения инфраструктуры – в пользу ястребов Запада и Украины.

Отключите город от электричества и воды – и население разбредется по окрестным селам и уедет в Польшу, но при этом тяжело пострадает вся военная инфраструктура Украины – подвоз продуктов и вооружения, исчезнет мобильная связь и остановится работа дата-центров. Количество жертв среди мирного населения сократится, но украинская армия потеряет во многом технологические преимущества, которые ей обеспечивает НАТО.

Чем дольше тянется война, тем больше жертв и потерь.

Так давайте будем гуманистами, давайте беречь русских солдат и украинское гражданское население, приближая окончание военных действий. А для этого есть один гуманный способ – раздолбать ракетами всю украинскую инфраструктуру.



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Всего комментариев к статье: 2
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Респект,Лариса!
Детокс 11.10.22 написал 11.10.2022 02:02
Правильная статья!
Ну,а то,что я бабам люблю лизать есть такая у меня слабость.
Уж не обессудь...
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(без названия)
Бурятке Швондер написал 11.10.2022 01:50
Потери России в Украине стабильно идут один к трем и даже один к четырем.
А в этом месяце западные страны дадут еще средства ПВО для защиты украинских городов.
Так что война проиграна Последним пиZдолиZом Алинки Кабаевой.
ЧЁ тупить то? ВсЁ предельно ясно уже.
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