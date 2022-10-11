Самый гуманный способ войны

Сегодня Украина испытала на себе тяжесть ракетной длани российской армии. Более десятка городов, удары по подстанциям и центрам связи, ТЭЦ и ТЭС, отключено электричество в нескольких областях, перебои с интернетом и водой.
Картины апокалипсиса на улицах Киева и Днепропетровска…. Но при этом количество жертв не превышает число жертв в Донецке от довольно рядового обстрела.
А это означает, что уж точно целью не было поражение гражданских и жилых объектов.
80 тяжелых ракет – и минимум человеческих жертв.
Нанесен очень большой ущерб украинской инфраструктуре. А это значит, уменьшены ее возможности убивать людей на Донбассе и в Херсоне, в Новой Каховке и Сватово.
Таким обстрелом уменьшено и количеств будущих жертв среди мирного населения, и военные потери российской армии.
И теперь понятно, почему «мирные призывы» отказаться от поражения инфраструктуры – в пользу ястребов Запада и Украины.
Отключите город от электричества и воды – и население разбредется по окрестным селам и уедет в Польшу, но при этом тяжело пострадает вся военная инфраструктура Украины – подвоз продуктов и вооружения, исчезнет мобильная связь и остановится работа дата-центров. Количество жертв среди мирного населения сократится, но украинская армия потеряет во многом технологические преимущества, которые ей обеспечивает НАТО.
Чем дольше тянется война, тем больше жертв и потерь.
Так давайте будем гуманистами, давайте беречь русских солдат и украинское гражданское население, приближая окончание военных действий. А для этого есть один гуманный способ – раздолбать ракетами всю украинскую инфраструктуру.
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Детокс 11.10.22 написал 11.10.2022 02:02
Ну,а то,что я бабам люблю лизать есть такая у меня слабость.
Уж не обессудь...
Бурятке Швондер написал 11.10.2022 01:50
А в этом месяце западные страны дадут еще средства ПВО для защиты украинских городов.
Так что война проиграна Последним пиZдолиZом Алинки Кабаевой.
ЧЁ тупить то? ВсЁ предельно ясно уже.