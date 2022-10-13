Когда прекратят удары по инфраструктуре Ростова?

Продолжается противостояние жильцов с Кривошлыковского 4 и ростовских властей. Напоминаем, на Кривошлыковском 4 с 1 сентября 2022 года нет света, воды и газа. Власти требуют от жильцов выехать, заявляя, что иначе они примут смерть от аццкой трещины. Отметим, что предыдущие 10 лет аццкая трещина городские власти совершенно не пугала. Они даже в очередь на капремонт дом поставили только после большого количества жалоб жильцов. Но вот стоило на территорию найтись застройщику и трещина воззияла со страшной силой и начала расходиться с чудовищной скоростью.

Как рассказала Наталья Оськина (депутат от КПРФ) ситуация становится всё более угрожающей для здоровья жителей (о которых городские власти проявляют столь сокрушительную заботу). В доме есть больные ковидом, которые в такой ситуации не могут получить надлежащего лечения. Есть пожилые люди, у которых серьёзно обострились проблемы с суставами (из-за необходимости постоянно таскать воду на свои этажи). А ещё приближается зима. Жильцы, конечно, закупают горелки и керогазы, но современный, рассчитанный на центральное отопление дом, невозможно обогреть таким способом до нормального состояния.

Как мы (и не только мы) уже писали, ситуацию с отключением дома от коммуникаций взяли на мониторинг в СК РФ и Бастрыкин лично (о чём было официальное сообщение). Посмотрим, к чему мониторинг привёл.

5 октября кривошлыковцам позвонили из СК и сообщили, что их ждут на встречу сотрудники следственного отдела СК по Пролетарскому району и следователи областного управления, а также первый зам сити-менеджера Юрий Овчинников и глава районной администрации Егор Долматов.

Встреча состоялась 6 октября.

Наталью Оськину сразу попытались не пустить, требовали от неё доверенность на право предоставления жильцов (кажется, власти и следователи Ростова изобрели и внесли новое в закон о статусе депутата). В итоге депутата, всё-таки, пропустили, но только после сильного возмущения жильцов.

В ходе встречи представители СК изволили высказывать возмущение тем, что Наталья Оськина пишет им кипы документов, как на «допросе с ней разговаривали» - комментируют жильцы.

О том как все проходило дальше догадаться не сложно. Овчинников снова ультимативно требовал от людей переселиться. «Ваш дом — фантом. Вас уже нет», — заявил он. Также он сказал жильцам, что с их домом вопрос решён, потому что здание представляет угрозу и «выбора у них всё равно нет».

Также г. Овчинников утверждал, что у него 240 таких вот аварийных домов.

«Почему же начали с нашего?» — спросили жители (Ответ. Именно ваша площадь нужна застройщику, естественно, не прозвучал).

Жители задали вопрос — Нам что, если мы согласимся переселяться на Улановский 15, теперь ездить каждый день на работу, к врачу, возить детей по 3 часа в один конец? (Напоминаем, Улановский 15, куда хотят переселить людей, расположен в максимальной дальности от центра, в максимальной близости от городского канализационного коллектора, плюс размещение по принципу - жили в 2-х, 3-х комнатной квартире и однокомнатной квартиры вам за глаза хватит).

Чиновники ответили, что это временно, что будет компенсация, на которую они смогут купить жильё. Жильцы спросили - в какой срок. Ответа не было.

Напоминаем, к примеру, ростовские погорельцы (чьи дома в центре «случайно» сгорели), смогли получить компенсацию за жильё только после трёх лет борьбы, да и то не в полном объёме.

В общем, договориться не удалось.

Отметим, что пока большинство защитников дома находились на Круглом столе, в дом зашли представители детозащитных структур(опека, КДН), провели инспекцию дома и составили соответствующие документы. Оставшиеся дома жильцы спросили детозащитников - Кто вас послал?

Детозащитники ответили – Городская администрация. Их спросили - А где вы были, когда наших детей отключили от света и воды? Ответом было молчание.

9 октября как-то незаметно исчезла калитка, замыкающая забор заднего двора дома. Это очень встревожило жильцов, они опасаются диверсий. Дыра была жителями срочно заварена. Отметим, что опыт выселения и выживания путем диверсий у ростовских властей есть.

Смотрим на историю тех же ростовских погорельцев или на ситуацию на Социалистическая 104, когда крышу дома, не подлежащего сносу, «случайно» разрушил экскаватор, сносивший соседний дом.

10 октября в дом выехала комиссия из «ТНС энерго Ростов-на-Дону» . Как сказали энергетики, был срочный запрос из Москвы с требованием — немедленно проверить отключен ли дом от электроэнергии и составить соответствующий акт. Остаётся только надеяться, что жильцам удалось достучаться до кого-то сверху. Что кто-то сверху обратил внимание, что ситуация когда президент РФ наносит удары по инфраструктуре Украины, а администрация Ростова-на-Дону по инфраструктуре своего города, выглядит как-то странно и двусмысленно!