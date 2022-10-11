Одесская сделка

Один критик «патриот» надоел автору этих строк до ядреной мамы, и по поводу украинских событий. Мол, вы, левые, умеете только бздеть. Критикуете президента, охаиваете мобилизацию и тому подобное. Ваш Ленин призывал к поражению своего правительства вообще, и в таком духе. А вот мы, патриоты России, не бздим, а делаем. Создали казачий полк, посылаем снаряжение и дроны, и горой за Донбасс, понимаешь.

Насчет Ленина слышал звон, да не знает, где он; и где увидел, что социалисты охаивают мобилизацию, непонятно. Но даже бог с ним, допустим, что доля правды в его словах имеется. Хорошо, тогда ответ таков. Автор готов формировать бригаду здесь и сейчас, и воевать в ней! Но с одним условием – эта бригада будет под Красным знаменем, и воюющая ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! Что, не согласны?.. Тогда ваши проблемы. Это уже ваши тараканы в голове. А если чудо произойдет, и согласны, подробнее ниже.

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Итак, насчет заголовка. Допустим, означенная бригада начинает наступление на одесском направлении. Тем более с готового херсонского плацдарма. И она создает, в случае успеха, Одесскую Советскую республику. Можно назвать Одесской народной республикой, и для пропагандистского созвучия с ДНР и ЛНР, но это детали. Главное, советская демократия будет формироваться на освобожденных территориях.

А вот что получает Кремль в случае формирования бригады:

во-первых, оттяжку ВСУ с других направлений. С донбасского навряд ли, и там будут сидеть, пока снабжение не прекратится; а вот с харьковского или подобного наверняка. Уже это стоит многого. Тогда Суровикин получает шанс выйти на полное левобережье Днепра.

Во-вторых, Кремль получает коридор в Приднестровье, и с заметным влиянием на молдавскую политику. Уже народ бунтует против Санду, и будет бунтовать впредь. И в случае дружеского правительства, можно агропромышленное производство скоординировать с российским с соответствующим влиянием на экспорт в том числе.

В-третьих, экономика самой Одесской республики будет торговать с Россией, и вплоть до взаимовыгодных соглашений и союзов. Это, конечно, отдельная история, но все же.

В-четвертых, если Кремль позволит создать Одесскую республику, то вызовет симпатии и поддержку огромной части международного сообщества. А это весьма кстати в современных условиях. Уже половина молодежи США не против социализма; и в Евросоюзе не меньше. А уж про Латинскую Америку, Африку и Азию и говорить нечего. Если таковые относятся более-менее хорошо к России сейчас; то с помощью советской демократии будут относиться и подавно. Даже не исключено, что бойцы-интернационалисты приедут на помощь, а это большая сила. У них наемники – а у нас интернационалисты, и еще посмотрим, кого будет больше.

И более того, «левые» из Демпартии Штатов вынуждены будут заткнуться. Ведь они разглагольствуют, что Кремль тоталитарен, а они всегда в чистом, и в подобном духе; и вот вам, пожалуйста, участок левой и НАСТОЯЩЕЙ практики и идеологии. Конечно, демократы переобуются на лету, и что-нибудь придумают, но пропагандистский удар будет мощным.

И в-пятых, поддержка значительной части украинских трудящихся обеспечена. Украинские левые и профсоюзные активисты, – а их немало, просто они загнаны в подполье, - почуют силу, и начнут контактировать с Одесской республикой. А там и до антифашистского сопротивления недалеко. А это значимая поддержка насчет хотя бы разведки и так далее. Да и социалистические активисты припомнят хунте ужасную историю с Домом профсоюзов. Поддержка этой части внутри самой республики будет немалой.

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Что, российские патриоты, или как вас там, рискнете на такую сделку; и уж если говорить вашим и буржуйским языком?.. Или духу не хватит?!.. НО ТОГДА И НЕ ВЯКАЙТЕ! Или туда, или сюда. А воевать только за единороссовских олигархов, а про себя забыть, увольте. Более того, если иного «патриота» пощупать, выяснится, что оный устроился неплохо на единороссовских харчах. Но что-то большого рвения на фронт не видно.

Да, это будет компромисс между левой ойкуменой в стране, и единороссовскими буржуями. Но компромисс, возможный хотя бы практически. Даже только КПРФ со справороссами могут потянуть организацию такой бригады, а что уж говорить об остальных левых. Но кто ж спорит, что с идеологической точки зрения бригада с целью советской государственности региона в награду (иначе никто не пойдет) – неожиданное предложение. Хотя… почему неожиданное?!.. Вон, Кадыров получил Чечню в фактическое владение, но за военные услуги против ИГИЛ и Киева. Ну и, почему бы не договориться с красными, и тем более насчет тяжелейшего и опаснейшего случая Украины?!.. Никто не спорит, что классовые противоречия налицо – но решаемые грамотнее, и когда антифашистские цели сближают. Антифашистский народный фронт отнюдь не сегодняшнее изобретение.

Итого. Поздно лупить по украинским станциям. Коренного перелома не будет. То есть, вообще не факт, что Зеленский со своей бандой управляет Украиной. Сама эта банда, вполне возможно, боится спецов Пентагона и ЦРУ под боком. Стоит заикнуться о мире, эти спецы и грохнут. А вот Пентагону и завязанным на него корпорациям на бомбежки начхать. Им на всю Украину начхать. Им нужен повод для выколачивания денег из американского народа и штатовского бюджета, и чтобы крутить военно-промышленный и военно-чиновный оборот. К примеру, можно не сомневаться, что средства ПВО, и пользуясь удобным случаем, будут поставлены Киеву. И тяни мочало, начинай сначала. А Кремлю это надо?!... Даже будет еще хуже.

Поэтому нужны крупные решения. Нужна стратегия, перетаскивающая часть украинского народа на свою сторону. Нужно перетащить часть мирового общественного мнения на свою сторону. Следовательно, идея советской республики на месте украинского региона – Одесса подходит по многим направлениям – поможет в этом направлении мощно. Она перевернет и украинское общество, и мировое мнение в пользу и нынешнего Кремля. Потому что вот вам полная и настоящая демократия.

Но для этого и нужна краснознаменная бригада, и смотри выше еще раз. И если патриоты и Кремль все же обделаются от страха, и не рискнут – то выиграют копейку, а потом потеряют все! Если Путин с Патрушевым и Шойгу не подготовят этакий мостик на случай гигантского кризиса и неизбежной революции – все может быть. А так, даже если Советская власть победит во всей федерации, останется шанс за такие заслуги отправиться на пенсию типа Ельцина. Но такие заслуги надо приобрести.

И вот разговор об одесской сделке вполне возможен. Звучит грубо, зато просто и без прикрас. Но что уж абсолютно точно, обвинять российских социалистов за «патриотическое бездействие» глупо. Надо разобраться сначала - где, когда и почему.