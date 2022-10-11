Бизнесмен Мильнер отказался от российского гражданства

Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Мильнер напомнил, что покинул Россию вместе с семьей еще в 2014 году. «И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», — написал он.

В 2022 году Мильнер занял 15-е место в российском списке Forbes, его состояние было оценено в 7,3 миллиарда долларов. Также он занял второе место в рейтинге журнала среди самых разбогатевших за год российских миллиардеров.

В свое время кто-то из западных политиков высказал сомнения, российские ли миллиардеры из России, напомнив, что у бизнесмена родина там, где лежат его деньги.

Мильнер начал бизнес-карьеру в структурах банка "Менатеп" при Ходорковском, а основные деньги сделал на интернет-проектах - к примеру, на mail.ru.

Чтоб было понятно, о чем я.

Лариса Шеслер, глава общества украинских политэмигрантов в России, дает такой пример:

"Все клянут тот день и час, когда Алиэкспресс в России перешел под посредничество mail.ru.

На глобальном сайте Али тактические ботинки, которые мобилизованные вынуждены покупать себе сами, стоят 46 долларов, а для любимых земляков суки на mail.ru выставили цену 6.800 рублей!!

И наживается на этом не ушлый китаец. Его цена не изменилась. На мобилизованных наживается «патриотичный отечественный» mail.ru!"

Правда, Мильнер из mail.ru вышел даже раньше, чем из российского гражданства, но принцип остался: зарабатывать в России и на России, а тратить на Западе.

А.Б.