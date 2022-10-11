Минобрнауки утвердило приказ об усилении изучения истории России в вузах

Так, в учебных заведениях страны станет больше пар по данной дисциплине, а также появится обязательный минимум ее изучения в объеме 144 академических часов — не менее 4 зачетных единиц.

В министерстве подчеркнули, что повышенное внимание к изучению отечественной истории позволит противодействовать фальсификации истории, формировать у студентов чувство патриотизма и уважения к памяти поколений.

Честно говоря, в отечественной истории много моментов, которые не вызывают уважения к памяти поколений.

Например, опричнина или строительство Петербурга на костях, крепостное право, задержавшееся дольше всех в Европе или абсолютизм, свергнутый всегог сто с небольшим лет назад и не изжитый до сих пор.

Впрочем, углубленное изучение истории помогает лучше понимать современную политику, в которой тоже гордиться нечем...

А.Б.