Тухлячком побалуемся?

Производители продуктов обратились к Минпромторгу с просьбой ослабить требования к сроку годности. Соответствующее письмо отправила Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз».

Под остаточным сроком годности подразумевается период до момента, когда продукт следует утилизировать.

В настоящее время федеральные сети готовы закупать продукты с остаточным сроком годности в среднем 60-65 процентов. Например, если срок годности товара 730 дней, то его не принимают уже в момент, когда до наступления срока остается 439 дней. При этом средний срок реализации позиции в магазине составляет порядка 50 дней.

Таким образом, подчеркивают бизнесмены, увеличение сроков не скажется на качестве, изменения коснутся только излишних требований. В настоящее время эти нормативы приводят к тому, что полностью пригодные товары утилизируются, а производители платят штрафы за недостаточные поставки.

Все выглядит достаточно благовидно: из-за санкций страдает логистика, и товар не успевает дойти до торговых сетей в обозначенный срок годности.

Однако в реальности это означает разрешение торговать "просрочкой". А что? Россияне сожрут и не такое...

А.Б.