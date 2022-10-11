Чем смогли, куда попали...

В Джанкое произошел взрыв, пострадал ребенок. Говорят о прямом попадании ракеты.

Инцидент произошел в районе улицы Садовой около школы. Пострадавшей девочке 11 лет. В результате взрыва в одном из домов вынесло окна и рухнули стены. Ребенок оказался ранен осколками от разрушенного здания.

В свою очередь, Telegram-канал Baza пишет, что оказались повреждены два строения. Ребенка доставили в больницу с рваной раной плеча.

От позиций ВСУ, откуда теоретически могла прилететь ракета, до Джанкоя не меньше 170 километров. Ракет такой дальности на вооружении ВСУ пока не замечено, но все меняется.

Также удар по Крыму могли нанести с моря, тогда дальность значительно меньше.

В общем, стоит вопрос, насколько далеко могут украинские войска обстреливать российскую территорию.

Судя по реакции на обстрелы российскими высокоточными ракетами ряда украинских городов, предупреждение не возымело результата - обстреляли Джанкой, чем смогли и куда попали...

А.Б.