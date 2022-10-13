Мать шахтёра. 12 лет борьбы.

Та самая злополучная авария на шахте Зиминка города Прокопьевска произошла 1 августа 2010 года. Александру Шихову тогда было 23, сейчас ему уже 35 лет. Он получил семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговую травму, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, у него произошло выпадение грыжи, развилось травматическое заболевание головного мозга. Искалеченный шахтёр стал неспособным к труду, а социальные права, которые должны были по закону поддержать в суровой инвалидной реальности, странным образом его миновали. Более того, за все эти 12 лет, что прошли с августовской трагедии, чиновники самых широких уровней сделали всё для того, чтобы так оставалось и далее.

МСЭ Прокопьевска отрицала взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на шахте и даже отказывалась подключать к делу документы о травме позвоночника, настаивая на 80% трудоспособности. Начиная с 2017-го года Шихову и вовсе было отказано в праве проведения МСЭ (на 2022-й год уже 6 ежегодных отказов подряд).

Мать искалеченного шахтёра, Вера Васильевна Шихова, ради защиты прав сына с 2013-го года проводила в Москве бессрочные пикеты, проживала на скамейках, то у Приёмной Президента (полгода в 2013-м году), то у Останкино (год и три месяца в 2015-16 гг.), но высокие ведомства нарушений прав её сына не находили.

С мая 2017-го Шихова пикетировала в Москве в течение 11 месяцев (вынуждена была вернуться домой из-за ухудшения состояния сына). Три дальнейших года Шихова оставалась в Прокопьевске и проводила защиту сына чисто в юридическом поле, в том самом, к которому так охотно склоняют столичные чиновники, желая избавиться от непрошенных граждан. И не зря склоняют — пикетов и беспокойств от граждан нет, полученные от них обращения потоком уходят обратно в регионы, к тем самым людям, на которых, собственно, и поступают жалобы. Безуспешно Шихова пикетировала и в 2021-м.

19 сентября 2022 года Вера Васильевна вновь вернулась в Москву. За две недели успела обратиться со своей бедой по всё знакомым ведомствам — в МВД, Дом Правительства, в Генпрокуратуру, Приёмную Президента, ВККС. Но многолетняя тишина продолжается. Сын по-прежнему остаётся без помощи.

Шихова и ранее боролась за права шахтёров — против закрытия шахт Кузбасса, против их затопления, добивалась с шахтёрами выплаты заработных плат, восстановления незаконно снятых групп инвалидности. Теперь уже второй десяток лет Вера Шихова защищает права своего сына.

Обыкновенный капиталистический уклад современной России. Люди вынуждены свои права защищать, защищать от их же гарантов. Пострадавших шахтёров последовательно выбрасывают за правовой борт федерации, а уцелевшие собирают валежник для топки домашних печей. И это лишь малый, но типичный штрих российской действительности.