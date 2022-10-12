Коронавирусная инфекция превратилась в обычную простуду

Сейчас в мире вообще и в России в частности прошла и пошла на спад очередная волна коронавирусной инфекции. Однако на нее обращают мало внимания во всех странах, за исключением, видимо, КНР с ее «нулевой терпимостью к коронавирусу» и некоторых подобных стран. И причина здесь не в российской операции на Украине и не в разворачивающемся глобальном экономическом кризисе. Причина состоит в том, что коронавирусная инфекция, как и предполагали специалисты, выродилась и ослабла до уровня обыкновенной простуды или гриппа.

Расчеты относительной смертности для различных периодов

Это подтверждают приведенные ниже расчеты относительной смертности при коронавирусной инфекции для различных периодов времени на основании статистических данных с сайта Worldometers Coronavirus.

В мире последний подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в середине июня. Пик по числу новых заболевших в сутки был пройден 12.07.2022.

За три месяца (июль – сентябрь 2022 г.) число новых заболевших в мире составило 69 187 776 человек, число умерших 187 334 человек. Относительная смертность за этот период составляет 0,27%.

Для сравнения, при предыдущем зимне-весеннем подъеме 2022 г. в мире за четыре месяца (январь – апрель 2022 г.) число новых заболевших составило 223 522 453 человек, число умерших 788 216 человек. Относительная смертность за этот период – 0,35%.

За первые два года эпидемии (2020-2021 гг.) в мире число заболевших составило 291 467 996, число умерших 5 480 974, относительная смертность была 1,88%.

В целом за 2020-2021 гг. и три квартала 2022 г. в мире число заболевших составило 623 099 606, число умерших 6 550 681, относительная смертность – 1,05%.

В России последний подъем заболеваемости начался в конце июля. Пик по числу новых заболевших в сутки был пройден 16.09.2022.

За два месяца (август – сентябрь 2022 г.) число новых заболевших в России составило 2 384 037 человек, число умерших 4 836 человек. Относительная смертность за этот период составляет 0,20%.

При предыдущем зимне-весеннем подъеме 2022 г. в России за четыре месяца (январь – апрель 2022 г.) число новых заболевших составило 7 682 372 человек, число умерших 67 024 человек. Относительная смертность за этот период – 0,87%.

За первые два года эпидемии (2020-2021 гг.) в России число заболевших составило 10 499 982, число умерших 308 860, относительная смертность была 2,94%.

В целом за 2020-2021 гг. и три квартала 2022 г. в России число заболевших составило 20 985 756, число умерших 387 269, относительная смертность – 1,85%.

Таким образом, как в мире в целом, так и в России наблюдается постепенное уменьшение относительной смертности от коронавирусной инфекции.

Для справки – относительная смертность при обычном гриппе составляет от 0,01 до 0,2%, т.е. коронавирусная инфекция практически опустилась до уровня гриппа.

Естественный процесс ослабления вирусов, вызывающих ОРВИ

Ослабление вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) – это естественный процесс, легкие формы заболевания способствуют выживанию как пациентов, так и вирусов, и, вследствие этого, распространению вирусов. (Следует отметить, что с точки зрения современной медицины простуды являются ОРВИ.)

С другой стороны, люди также в определенной степени привыкли к коронавирусу SARS-CoV-2 – у части населения возник коллективный иммунитет к его различным штаммам, появились более надежные методы лечения.

Поэтому коронавирусная эпидемия подходит к своему логическому концу.

Сопоставление коронавируса и вируса гриппа

В отношении ослабления вируса коронавирусную инфекцию можно сравнить с «испанским гриппом», вызвавшим пандемию в 1918-1920 гг.

Как было позже установлено, причиной пандемии «испанского гриппа» был вирус гриппа A серотипа H1N1. При той пандемии смертность была достаточно высокой, по оценкам до 2,5%. При этом штаммы серотипа H1N1 продолжают и до настоящего времени циркулировать среди людей, в частности, они были причиной пандемий «русского гриппа» 1977 г. и «свиного гриппа» 2009 г. Однако размеры последующих пандемий и уровни смертности при них были заметно ниже, чем при первой пандемии 1918-1920 гг.

Аналогичным образом, новые эпидемии, вызванные штаммами коронавируса SARS-CoV-2, вполне возможны, но они будут заметно меньше первой как по числу заболевших, так и по уровню смертности.

Также коронавирус SARS-CoV-2 оказался схож с вирусом гриппа A в отношении мутаций.

Необходимо отметить, что основные применяемые в мире РНК- и ДНК-вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 (включая российский «Спутник») содержат только ген S-белка (шиповидного белка) как источник этого основного антигена коронавируса. И такие вакцины часто оказывались неэффективны против новых штаммов с измененным S-белком. В результате вакцинированные болели новыми штаммами почти также, как невакцинированные (что наблюдается и при появлении новых штаммов гриппа).

Поэтому вакцинацию этими РНК- и ДНК-вакцинами следует признать неэффективной.

Вне зависимости от вакцинации многие люди болели коронавирусной инфекцией по 2-3 раза, причина этого в том, что у них не было иммунитета к новым измененным штаммам (как это нередко бывает при циркуляции различных штаммов гриппа).

Заключение

Искусственно раздутая СМИ коронавирусная эпидемия практически закончилась. Ее использовали как «дымовую завесу» для прикрытия гораздо более серьезной проблемы – глобального экономического кризиса.

Человечеству надо вернуться к реальным проблемам нашего мира, вызванным окончанием исчерпавшего себя либерального экономического порядка, который действовал в последние десятилетия, и распадом глобального прежде мира на отдельные зоны. Это сопровождается глобальным экономическим кризисом и конфликтами, в которых бывший мировой гегемон США пытается причинить максимально возможный ущерб своим конкурентам из формирующихся зон.