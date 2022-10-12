Европа делит шкуру неубитого Путина

Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что Киев ранее отказался от переговоров, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "Семерки".

При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с Москвой, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.

В G7 также одобрили "действия Киева по защите от России". Лидеры заявили о намерении продолжать помощь Украине по военному и дипломатическому направлениям, а также в подготовке к предстоящей зиме.

В заявлении "Семерки" отмечается, что, по мнению G7, завершение боевых действий должно базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей самообороны для Киева, а также гарантировании послевоенного восстановления страны. Для реализации последнего пункта G7 считает целесообразным изучить способы помощи Украине за счет российских активов.

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Все это очень напоминает условия капитуляции. То есть вывод всех войск, отказ от всех территориальных приобретений, плюс - колоссальные репарации.

Но для капитуляций и контрибуций надо, врообще-то, выиграть войну. Более того, убедительно разгромить противника.

Пока что мы этого не наблюдаем. Ситуация на фронте напряженная и колеблется то в одну, то в другую сторону. Но это не есть убедительная победа. Это просчеты при планировании СВО, которые дорого обошлись армии и еще обойдутся. Но до разгрома еще далеко.

Есть успешно проведенный теракт на Керченском мосту мощная ракетная атака по городам Украины в ответ. Мы прекрасно понимаем - терроризм оружие слабых, сильным это не требуется. Зачем взрывать мост, если ты уверен, что вскоре его захватишь? А вот если не уверен, то "не доставайся же ты никому!"

Единственный успех Запада здесь - это вражда украинцев и русских на долгие годы вперед.

Даже захват активов РФ в Европе успех весьма сомнительный. Сегодня эти 300 миллиардов не обеспечиваются достоянием России, а лишь разгоняют инфляцию в Европе - евро впервые в своей истории стал стоить дешевле доллара. И будет стоить еще дешевле ближе к зиме.

А.Б.