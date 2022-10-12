Россиянская разведка не работает по Украине

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время церемонии открытия выставки «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников» заявил, что группа «тоталитарно-либеральных режимов Запада» превратила Украину в свое орудие и установила там диктатуру фашизма. По его словам, трансформация страны произошла за одно поколение. Он назвал трагедией, что процветающей Украины, которой она была, уже нет. Глава СВР подчеркнул, что Россия обязана бороться с этим.

Неделей ранее, 30 сентября, Сергей Нарышкин заявил, что СВР «начала добывать информацию, которая поможет российским военным при проведении спецоперации (СВО) на Украине».

Понимаете, в октябре разведка НАЧАЛА добывать информацию по Украине.

- Помните замечательный СовБез 21 февраля, когда Путин по очереди опрашивал всех наших патрициев, а они блеяли и дрожали в коленках?.. Помните, кто больше всех дрожал?

Правильно, - Нарышкин.

И, видимо, имел основания дрожать - ведь именно его служба дала информацию, на основании которой и произошли все "успехи" СВО. Не военная разведка, а именно политическая, СВР.

Дарья Митина комментирует в свойственной ей экспрессивной манере: "Через неделю, после "блистательного" блицкрига мне, в общем, это казалось легко объяснимым - ведь именно разведка, казалось бы, провалила всю подготовку к спецоперации, изначально построенную на абсолютно ложных данных и дезинформации. А весна, то есть война, всегда покажет, кто где срал. Есть от чего дрожать!

Так вот, всё оказалось ещё страшнее. Мы-то, наивные, думали, что разведка по Украине работала плохо, а она не работала НИКАК. О чем Нарышкин решил проинформировать общество спустя полгода через ресурс Взгляд.ру".

О том, что разведки стран СНГ еще при развале СССР взяли взаимные обязательства не работать друг против друга, известно каждому, кто хоть в ста метрах однажды стоял возле института биотехнологий. Помню, даже билет на поезд из Севастополя брал как-то через ГУР - видимо, вот и весь уровень взаимодействия "дружественных" разведок.

Понимаете, 8 лет шла война на Донбассе, а СВР по прежнему вообще не работала против СБУ. СБУ брала наших заложников, пытала и расстреливала, а мы - ни-ни, верные союзническому долгу...

Наверно, получив верную информацию о состоянии дел на Украине, верховный главнокомандующий и не дал бы приказа на СВО. Но его друг и старинный сослуживец - мычал...

А теперь наши солдаты оплачивают его мычание своими жизнями. А генералы, заранее оплатившие банкеты в киевских ресторанах, потеряли деньги...

Кстати, благодаря массовой миграции сколько агентов СБУ и ГУР работает сейчас в России?

Правильный ответ - никто не знает.

А.Б.