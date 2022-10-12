Удар по пунктам замены колес поездов лишит Киев западного оружия

России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы. — Прим. ред.), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад", — отметил эксперт.

Генерал Михайлов был очень хорошим руководителем ЦОС ФСБ, и человек он хороший.

Но зарубежная военная техника может поступать на Украину и автомобильным транспортом, причем не обязательно через официальные пункты пропуска; и морским транспортом, и даже авиационным. Помните хаб НАТО в Ульяновске для снабжения группы войск в Афганистане?

Ну а приказа топить корабли и сбивать самолеты, везущие военные грузы, не поступало.

И отслеживать военные грузы на границе некому - СВР же разведку не вела, разведывательных сетей не создавала...

Хотя пункты замены колес следовало бы разрушить еще весной, тут генерал Михайлов все верно говорит. Но наши генералы ведь думали, что "через месяц и не больше кончится война"...

А.Б.