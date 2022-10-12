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Московский листок

Генпрокурор занялся вопросом мобилизации

Опубликовано 12.10.2022 в разделе комментариев 0

дело прокуратора
Генпрокурор занялся вопросом мобилизации

Корень проблемы в системе учета лиц, подлежащих мобилизации, кроется в отсутствии единого подхода к созданию баз данных, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

"В отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, стремлении скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил", — сказал глава надзорного ведомства, говоря о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах.

Генпрокурор отметил, что от граждан поступают тысячи обращений, на которые прокуроры должны отвечать в течение трех суток.

Еще одна проблема в том, что у нас содержательные вопросы решает прокуратура: финансирование науки - прокуратра, вопросы культуры и искусства - прокуратура, взаимодействие СМИ и государства - опять прокуратура. Вот и провал мобилизационных мероприятий - прокуратура.

Но прокуратура должна давать оценку, когда совершено преступление или правонарушение. А когда ГОМУ Генштаба годами, а может десятилетиями работало по стандартам Гражданской войны - это не прокуратуры дело, это другие должны решать и по-другому.

И, кстати, не обязательно согласуясь с рамками правового поля - если речь идет о жизни и смерти государства.

 А.Б.



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