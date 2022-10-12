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Московский листок

В США недовольны украинским терроризмом

Опубликовано 12.10.2022 в разделе комментариев 3

убийство терроризм
В США недовольны украинским терроризмом

Обнародованная американскими СМИ информация о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной отчасти служит предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Как пишет издание, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти "были возмущены", когда "украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве", отмечает Politico.

Ну так ведь и Усаму бин Ладена, и ряд других известных террористов вскормили и воспитали спецслужбы США. В том числе и чеченских террористов, устроивших на финал кровавый теракт в самих США.

Не секрет и особые многолетние отношения СБУ и ЦРУ.

А теперь, получив пролноценный государственный терроризм на Украине, в Америке делают удивленное лицо...

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Госсударство-террорист клевещет на Украину и судит ее по себе
NN написал 12.10.2022 12:31
У Московии денег горы. До сих пор торгуют ресурсами по всему миру (несмотря на санкции).
Московия и кровавый Кремль много чего натворил.
Терракты по всему миру, убийства, отравления разных свидетелей московитских преступлений, подготовка и поддержка разных ИРА, "Красных бригад" и проч. отромозков. Мир еще ничего не узнал по поводу так наз. "коронавируса", изготовленного в "Векторе" и кое-где еще, запущенного для дискредитации Америки, провокации антиамериканских восстаний по всему миру, особенно в постсоветском пространстве и странах Восточной Европы.
Все делается для того, чтобы насадить всюду систему своего Московитского Мордорского ГУЛАГа.
Но напав на Украину они очень ошиблись!
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Опять несгораемая Даша ввиде сакральной жертвы чертям
Когда Московия прекратит врать? написал 12.10.2022 12:22
В Украине никто (до заранее спланированного ФСБшного кровавого ТВ-шоу с подрывом машины), знать не знал ничего об этой Даше и ее папаше. Только после наглой провокации пришлось разбираться, кто такой этот Дугин. Оказалось, что он пишет фашистские книжки безумного содержания, где призывает к сакральным жертвам, разного рода экстремизму Армагеддону (для "очищения"). Это шизофреник, что часто бывает с теми, в чьем роду были скорее всего убийцы.
Чувак, ради нагнетания ненависти к украинцам и Украине, посредством принесения собственной дочери в жертву, просто пропиарил свое "учение" в массах... Уж очень любит славу! Позорище!
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*****
Макс написал 12.10.2022 11:57
А.Б.
Усаму бин Ладена и его идеолога перевербовали российские спецы во время второй чеченской войны ... Придет время и мы узнаем что взрыв башен *Близницов* был санкционирован россиянами...
Стандартная советская и российская методика создания проблемы и потом ее быстро решать показывая свою значимость ...
Всех террористов Европы кормили СССР и потом Россия ...
И в США знают, что Украина не имеет отношения к спектаклю с Дугиной ...
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