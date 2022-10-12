В США недовольны украинским терроризмом

Обнародованная американскими СМИ информация о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной отчасти служит предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Как пишет издание, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти "были возмущены", когда "украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве", отмечает Politico.

Ну так ведь и Усаму бин Ладена, и ряд других известных террористов вскормили и воспитали спецслужбы США. В том числе и чеченских террористов, устроивших на финал кровавый теракт в самих США.

Не секрет и особые многолетние отношения СБУ и ЦРУ.

А теперь, получив пролноценный государственный терроризм на Украине, в Америке делают удивленное лицо...

А.Б.