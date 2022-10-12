В США недовольны украинским терроризмом

Обнародованная американскими СМИ информация о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной отчасти служит предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.
Как пишет издание, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти "были возмущены", когда "украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве", отмечает Politico.
Ну так ведь и Усаму бин Ладена, и ряд других известных террористов вскормили и воспитали спецслужбы США. В том числе и чеченских террористов, устроивших на финал кровавый теракт в самих США.
Не секрет и особые многолетние отношения СБУ и ЦРУ.
А теперь, получив пролноценный государственный терроризм на Украине, в Америке делают удивленное лицо...
А.Б.
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NN написал 12.10.2022 12:31
Московия и кровавый Кремль много чего натворил.
Терракты по всему миру, убийства, отравления разных свидетелей московитских преступлений, подготовка и поддержка разных ИРА, "Красных бригад" и проч. отромозков. Мир еще ничего не узнал по поводу так наз. "коронавируса", изготовленного в "Векторе" и кое-где еще, запущенного для дискредитации Америки, провокации антиамериканских восстаний по всему миру, особенно в постсоветском пространстве и странах Восточной Европы.
Все делается для того, чтобы насадить всюду систему своего Московитского Мордорского ГУЛАГа.
Но напав на Украину они очень ошиблись!
Когда Московия прекратит врать? написал 12.10.2022 12:22
Чувак, ради нагнетания ненависти к украинцам и Украине, посредством принесения собственной дочери в жертву, просто пропиарил свое "учение" в массах... Уж очень любит славу! Позорище!
Макс написал 12.10.2022 11:57
Усаму бин Ладена и его идеолога перевербовали российские спецы во время второй чеченской войны ... Придет время и мы узнаем что взрыв башен *Близницов* был санкционирован россиянами...
Стандартная советская и российская методика создания проблемы и потом ее быстро решать показывая свою значимость ...
Всех террористов Европы кормили СССР и потом Россия ...
И в США знают, что Украина не имеет отношения к спектаклю с Дугиной ...