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Московский листок

Россиянская разведка не работает по Украине

Опубликовано 12.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сегодня в обычном режиме.

Но сначала о вчерашнем сообщении про ракетный удар по Джанкою, в котором пострадала 11-летняя девочка. https://forum-msk.org/material/news/1...

Наши зрители пишут: "Что за шляпа с ракетой- на телеге- у Подоляки уже 2 часа назад сказали- что снаряд танка- пролетел 8 км)- танк был в ремонте- выстрел случайный". Официальных разъяснений от МО РФ не поступало, а г-н Подоляка таким источником не является. К тому же не часто встречается, чтобы танк, находящийся в ремонте, имел в стволе боезаряд... В России все, конечно бывает, но информация явно нуждается в уточнении. И вопрос не в девочке, которую жалко по-любому, а в том, имет или нет Украина средства поражения, способные добивать до Джанкоя?

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Европа делит шкуру неубитого Путина https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россиянская разведка не работает по Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Удар по пунктам замены колес поездов лишит Киев западного оружия https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Генпрокурор занялся вопросом мобилизации https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В США недовольны украинским терроризмом https://forum-msk.org/material/news/1... 6 110-летняя женщина отпраздновала юбилей и назвала причину своего долголетия



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Россиянская разведка не работает по Украине
Россиянская разведка не работает по Украине
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