Здравствуйте, сегодня в обычном режиме.

Но сначала о вчерашнем сообщении про ракетный удар по Джанкою, в котором пострадала 11-летняя девочка. https://forum-msk.org/material/news/1...

Наши зрители пишут: "Что за шляпа с ракетой- на телеге- у Подоляки уже 2 часа назад сказали- что снаряд танка- пролетел 8 км)- танк был в ремонте- выстрел случайный". Официальных разъяснений от МО РФ не поступало, а г-н Подоляка таким источником не является. К тому же не часто встречается, чтобы танк, находящийся в ремонте, имел в стволе боезаряд... В России все, конечно бывает, но информация явно нуждается в уточнении. И вопрос не в девочке, которую жалко по-любому, а в том, имет или нет Украина средства поражения, способные добивать до Джанкоя?

- Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20

- Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего ВСУ данные

- Системы автоматизации обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода

- В учебном центре в Свердловской области умер четвертый мобилизованный

- Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине А теперь подробно, сегодня много.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Европа делит шкуру неубитого Путина https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россиянская разведка не работает по Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Удар по пунктам замены колес поездов лишит Киев западного оружия https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Генпрокурор занялся вопросом мобилизации https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В США недовольны украинским терроризмом https://forum-msk.org/material/news/1... 6 110-летняя женщина отпраздновала юбилей и назвала причину своего долголетия