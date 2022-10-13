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Московский листок

Не забыли, но простили

Опубликовано 13.10.2022 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

кпрф зюганов
Не забыли, но простили

Фракция КПРФ в думе готовилась провести акцию протеста 4 октября в память трагических событий 1993 года, когда власть расстреляла Дом Советов в столице. Заблаговременно Геннадий Андреевич печатает в партийной газете 32 призыва и лозунга в честь этой трагической даты. 4 - го октября коммунисты вывели небольшую толпу на улицу, вручили некоторым красные знамёна. Полицейские объявили акцию незаконной и потребовали свернуть красные знамёна, однако коммунисты не испугались а руководитель Общероссийского штаба протестных действий, депутат Госдумы В.Кашин открыл акцию КПРФ в формате встречи депутатов с избирателями. Коммунисты думы могут превратить протестную акцию в балаган, который никакого отношения к протестам не имеет. Г.Зюганов с фракцией согласны с действиями Кремля, о чём он напоминает , когда выступает в думе перед депутатами и на различных конференциях.

"По преступному приказу Б.Ельцина в октябре 1993 года был расстрелян Дом Советов. Опричнина Ельцина стреляла в русского человека и в Советскую власть". Надо было ему добавить. "А мы коммунисты разинув рты стояли и смотрели на стрелявшие танки и восхищались приказом Ельцина". В.Кашин на протестной акции продолжил говорить: "Этот последний негодяй в истории нашего государства навсегда вписан в чёрный список врагов народа". Ложь коммунистов приравнялась с речами пропагандистов. В настоящее время несколько олигархов с миллиардами долларов выехали из России, отказавшись от российского гражданства. Очевидно Кашин не считает их врагами России и народа. А 147 долларовых миллиардеров свои миллиарды держат за пределами России не являются врагами страны? А 320 миллиардов долларов выведенные из страны с 300 тысячами тонн золота тоже наши "патриоты"? И эти суммы заморожены. Коммунисты России вместе с Зюгановым впали в детство. В.Кашин, как и лидер КПРФ, в тысячный раз на подобных "акциях" рассказывают о крушении народного хозяйства, сокращении пожарных дружин, что приводит к лесным пожарам. Но мы на всё это смотрим сквозь пальцев, довольные жизнью и своим положением в обществе, которого нет - так надо было закончить мысль.

Насколько же наши коммунисты особенно руководители заелись и не знают предела болтовни. Кашин вспоминает строки Н.Гоголя: "Если у русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится". "Действительно в последние годы наша страна начала снова расправлять плечи". Особенно сейчас, развязав войну с Украиной. Семь с половиной месяцев войска России топчутся на месте теряя бойцов и технику. При этом Кашин не забыл напомнить о заслугах КПРФ в деле возрождения нашей страны. Сняли Сердюкова, отстояли знамя Победы, не допустили высадки американцев в Феодосии, отменили строительство натовской базы в Ульяновске, восемь лет КПРФ настаивала на признании ДНР и ЛНР. Лично я не знал, что всего этого добились коммунисты и как финал в 1996 году Зюганов отказался от президентства в пользу придурковатого Ельцина, который продолжил разваливать экономику страны и подобрал такую же замену. Любят коммунисты приписывать себе то, что сделать не в их силе, да они и не стараются что - то полезного сделать для народа и страны. Коммунисты столько наработали, что ни одно развитое государство, в том числе бывшие Советские республики не признают Россию, как государство. Обложили страну военными базами и санкциями, а Кашин всё расправляет плечи.

Рассказывает о росте цен на металл и горючее, о том что из страны вывезено капитала на 160 миллиардов долларов. На счёт вывоза народ сумму не знает, а вот на счёт роста цен испытывает на собственной шкуре, но Кашина волнует рост цен на металл и горючее. Затронул проблему бюджета. У КПРФ есть конкретные предложения по насыщению бюджета и это происходит каждый год. А кто слушает коммунистов? Никто да и они сами не заинтересованы чтобы их слушало правительство или Кремль. В 1996 году Зюганов даже не послушал народ, который проголосовал за него.

Зюганов на эту акцию даже не пришёл, как и на подобные раньше. В честь памяти погибших в 1993 году помолчали минуту. Он боится народ, который может его спросить на счёт 1996 года. А ведь это самое настоящее предательство и как он с этим живёт мне не понять.

На этом шабаше выступил зам Зюганова Ю.Афонин. Возможно он метит на место лидера. Участвует на передаче у Скабеевой хотя должен Зюганов. Так вот Юрий говорит: "Двадцать девять лет назад, здесь в Москве, произошло народное восстание. Трудовой народ восстал против реставрации капитализма, произвола и разграбления народного хозяйства". Зюганов не восстал со своими "товарищами" потому что они не являются народом и это продолжается по настоящее время. Геннадий Андреевич запретил коммунистам выходить на митинги, имея ввиду что они не народ, который без лидера является просто толпой. Фракция КПРФ в думе занимает место оппозиции, но таковой не является, что устраивает лидера и партию власти, особенно нашего президента. Зюганов много говорит, но ничего не делает, так же ведут себя и его замы.

На акции Афонин обращаясь к партии власти, напомнил, что для победы над врагом необходимо единство всего российского народа. Однако на передаче у Скабеевой Афонин так и сказал, что весь народ поддерживает власть. Где правда?

С таким же пафосом выступил и депутат Харитонов. У дома Советов был организован митинг с целью поддержания разгромленного Верховного Совета. Народ Москвы поддержал депутатов и даже приносил продукты питания. Не забыл упомянуть лидера партии, который пытался предотвратить кровопролитие. Именно пытался, а надо было до этих трагических событий не стесняться народ, а жить его проблемами и быть вместе тогда бы и можно было предотвратить кровопролитие .Один в России не воин.

Депутат Госдумы В.Исаков отметил, что"чёрный октябрь" 1993 года является преступлением без срока давности. И такая давность будет продолжаться вечно без последствий для исполнителей.

Акция закончилась шествием "комсомольцев", которые несли портреты погибших защитников Советской Конституции, России и народовластия. Участники возложили цветы и венки к Мемориалу погибших. На этом миссия коммунистов на проведении акции закончилась.

В природе наступила осень, в деревне убраны огороды, старикам нечем заняться и вот целый день сидят у телевизора. Телевидение день и ночь показывает фильмы, в которых главной темой проходит убийства за деньги и передел собственности, похищение людей и истязание, которого не знали даже фашисты. При этом заметил особенность. Все фильмы, а их тысячи серий, которые идут годами сняты после 1999 года именно в Петербурге. Что бы это значило? Думайте, читатели, если есть чем думать. Не забывайте, что фильм "Бандитский Петербург" вышел на экраны в 2000 году и сегодня большинство начальников в Москве именно из этого города. Вот поэтому мы так и живём, потеряв авторитет среди большинство стран мира. Думаю, что примеры не нужны.

 



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