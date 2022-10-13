Врачи становятся невыездными

Комитет по здравоохранению разослал на имя руководителей медучреждений Санкт-Петербурга письма за подписью главы комитета Дмитрия Лисовца, в которых указывается, что медикам больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки и по личным причинам, сообщает «Фонтанка».

В письме, которое есть в распоряжении издания, сказано, что руководителям и сотрудникам организаций, «подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств». От них требуется и воздержаться от частных поездок в другие страны, за исключением государств-членов СНГ.

«Фонтанка» со ссылкой на своих читателей-медработников также пишет, что врачам и медсестрам «настоятельно предложили» подписать бумагу о невыезде за границу.

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А посмотрим мы Конституцию РФ, которую пока еще не отнесли к экстремистским или запрещенным материалам.

Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Как видим, статья Конституции недвусмысленно разрешает каждому свободно выезжать из страны. Никак не оговаривается, кто может быть "каждым". Закон прямого действия, и обязателен к исполнению.

Но не в Петербурге, видимо.

Ясно, что это как-то связано с мобилизацией, но куда, собственно, Минобороны собирается призывать медицинских работников?

У нас что, развернуты медсанбаты и полевые и эвакогоспитали? Курсируют санитарные поезда? Имеется только госпитальная база тыла, но она пока что справляется собственными кадрами.

Нет, даже никакой системы медицинской эвакуации не развернуто пока - на начальных этапах СВО это казалось ненужным, никаких массовых потерь не ожидалось, а потом как-то все и осталось в том же виде.

Куда и на какие должности призывают медицинских работников?

Это загадка. Например в Тульской области администрация формирует какой-то "медицинский взвод". Что это за странная структура, не очень понятно. Чем она оснащена и как может функционировать в масштабе взвода, а не батальона?

Опять же, надо понимать, поговорка "меньше взвода не дадут" лейтенантов медицинской службы не касается, ведь в медвзводе несколько врачей-офицеров?? По крайней мере в уставе внутренней службы я упоминаний медицинских взводов не обнаружил... И только в приложении к приказу министра обороны от 18 июня 2020 г. N 260 появляется загадочная структура "медицинский взвод": "Медицинским взводом батальона медицинская помощь оказывается военнослужащим батальона по месту выполнения батальоном (его подразделением) задач повседневной деятельности и боевых (учебно-боевых) задач".

Но раз уж Конституция не очень действует, то что говорить об уставах?

А.Б.