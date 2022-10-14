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Московский листок

Прокуратура против переработок. "Дикси" против прокуратуры.

Опубликовано 14.10.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Прокуратура против переработок. "Дикси" против прокуратуры.

 

 

Мы уже многократно писали о нарушении прав работников в «Дикси» вообще и в АО «Дикси Юг» в частности. Но реальность российского капитализма вынуждает нас возвращаться к данной теме снова.

Никуда не делись переработки. Работники «Дикси» работают по договору 2 через 2 по 12 часов. Но руководство периодически мотивирует их работать по 12 часов 6-8 дней подряд. За отказ – штраф или увольнение. Раньше руководство ещё и периодически «забывало» оплачивать переработки. После многочисленных обращений стали забывать пореже, но оплачивают не в повышенном, а в обычном размере (напоминаем, по ст. 152 ТК — первые 2 часа переработки оплата больше в полтора раза, дальше — в два).

Также профсоюзу отказывают в праве на контроль за деятельностью работодателя (право на данный контроль зафиксировано в ст. 370 ТК), в праве помещения и в праве организации на предприятии информационных стендов (ст. 377 ТК РФ).

Отметим, профсоюзная организация «Защита рабочих» (входит в СПР — Союз профсоюзов России) многократно обращалась в прокуратуру с жалобами на АО "ДИКСИ Юг". 18 марта 2022 года Прокуратура Пушкинского района г. Санкт-Петербурга отправила в АО "ДИКСИ Юг" представление о необходимости устранения нарушения прав работников.

Менеджмент «Дикси» обжаловал это решение в суде. Причём, пожелал в качестве доказательства истребовать у Первичной профсоюзной организации рабочих список её членов. Отметим, что согласно ст. 86 ТК РФ данное требование незаконно. Профсоюз имеет право при желании не разглашать список своих членов. Зачем это нужно?

Ну, к примеру, лидер первички «Защита рабочих» в «Дикси» Рауф Вердиев был уволен по сфабрикованному работодателем обвинению в нарушении правил техники безопасности. Вердиев восстановился через суд. Вскоре был уволен снова, на этот раз по сфабрикованному обвинению в прогуле. В настоящий момент снова добивается восстановления через суд. В общем, достаточно часто (и в данном случае - точно) работники имеют основания желать, чтобы работодатель не знал, кто конкретно состоит в профсоюзе.

Первое заседание по иску «Дикси» прошло 10 октября 2022 года в Пушкинском районном суде г. Санкт-Петербурга.

Профсоюз был привлечён к слушаниям в качестве заинтересованного лица. Интересы работников представлял Рауф Вердиев (при юридической поддержке генерального инспектора труда Союза Профсоюзов России Сергея Владимировича Храмова).

Судья Чуканина Наталья Михайловна получила на обозрение список членов профсоюза и тотчас попыталась передать его работодателю. Вердиев активно заявил протест. Судья сказала, что вызовет приставов и полицию. Вердиев долго объяснял судье про существование и значение ст. 86 ТК РФ. В итоге судья вернула Вердиеву список членов профсоюза, но заявила, что в таком случае не будет его обозревать (в переводе с юридического на человеческий — воспринимать как доказательство).

Следующее заседание состоится 21 ноября. Посмотрим, что будет на нём.

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
jucoupechubric написал 14.10.2022 01:19
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