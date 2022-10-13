Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде

Правительство положительно оценило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

В документе предлагается изменить существующую редакцию статьи 6.21 КоАП — оттуда уберут уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, а значит наказание ждет за подобные действия и среди взрослых.

Помимо этого, кратно возрастут штрафы: они составят от 100 тысяч рублей — для граждан — до миллиона — для юрлиц. При этом пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних обойдется нарушителю вдвое дороже.

Я бы, учитывая текущую повестку дня, добавил бы пункт о пропаганде ЛГБТ в армии и вообще в вооруженных силах. И помимо штрафа ввел бы частичную мобилизацию. Показал что не положено - и на фронт, демонстрируй противнику через бруствер...

Как быть с женским полом, я еще не придумал, навряд ли в войсках обрадуются, если санитарки окажутся еще и лесбиянками...

А.Б.