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Московский листок

Власти Курской области рекомендовали перевести на дистант школы в приграничных районах

Опубликовано 13.10.2022 в разделе комментариев 0

школа дети
Власти Курской области рекомендовали перевести на дистант школы в приграничных районах

Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

В частности, это касается образовательных учреждений в шести приграничных районах — в Хомутовском, Беловском, Глушковском, Рыльском, Суджанском и Кореневском.

С 24 октября предлагается организовать осенние каникулы для учащихся.

В дошкольных общеобразовательных организациях предложено ввести свободное посещение, родительскую плату в садах взимать только за дни посещения, говорится на сайте правительства.

Такие меры применялись в 2014 году в ДНР и ЛНР. Помните, президент Украины тогда заявил, что украинские дети будут учиться в школах, а донбасские - прятаться по подвалам?

У нас тогда это называли войной, тогда можно было. На Украине - АТО.

Теперь у нас не война, а СВО, целью которой объявлена в том числе безопасность мирных жителей. Но дети почему-то будут прятаться...

А если их частично мобилизованные отцы не вернутся, то они не смогут даже сказать, что отец погиб на войне - только во время какой-то операции...

 А.Б.

 



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