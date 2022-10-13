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Московский листок

Глава Минфина США Йеллен предложила установить предел цен на нефть из России в 60 долларов

Опубликовано 13.10.2022 в разделе комментариев 2

европа газ нефть
Глава Минфина США Йеллен предложила установить предел цен на нефть из России в 60 долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, пишет Reuters.

"Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти", — заявила Йеллен.

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже 12 октября составила 93 доллара за баррель.

Это рынок такой теперь, да? Свободный рынок?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Эллочка подросла
Асимметричный ответ Вандербильду написал 13.10.2022 12:58
Проклятые американские коммунисты!.. Мы отомстим, и наша мстя будет ужасна: с завтрашнего дня цена на гамбургеры с сыром ограничивается 29 рублей 38 копеек!
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Хьюлет
Паккарт написал 13.10.2022 12:38
А.Б. ...
Это не рынок ... Это война ...
Война антипутлеровской коалиции против путлеровской России...
Сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты ...
Россия возомнила себя пупом земли, а ей показывают, что она всего лишь древняя бензоколонка в захолустье на обочине мира ...
Вы получаете то что заработали ...
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