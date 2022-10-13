Глава Минфина США Йеллен предложила установить предел цен на нефть из России в 60 долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, пишет Reuters.
"Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти", — заявила Йеллен.
Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже 12 октября составила 93 доллара за баррель.
Это рынок такой теперь, да? Свободный рынок?
А.Б.
|
|
Асимметричный ответ Вандербильду написал 13.10.2022 12:58
Паккарт написал 13.10.2022 12:38
Это не рынок ... Это война ...
Война антипутлеровской коалиции против путлеровской России...
Сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты ...
Россия возомнила себя пупом земли, а ей показывают, что она всего лишь древняя бензоколонка в захолустье на обочине мира ...
Вы получаете то что заработали ...