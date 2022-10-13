Глава Минфина США Йеллен предложила установить предел цен на нефть из России в 60 долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, пишет Reuters.

"Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти", — заявила Йеллен.

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже 12 октября составила 93 доллара за баррель.

Это рынок такой теперь, да? Свободный рынок?

А.Б.