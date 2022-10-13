Военком подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

Военный комиссариат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области. Власти региона окажут их семьям помощь и выплатят по 1 млн рублей. Об том со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области пишет ТАСС.

Это как вообще?

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. То есть с момента объявления мобилизации до геройской гибели мобилизованных прошло три недели?

И в эти три недели уложились и призыв, и переподготовка, и отправка на фронт, и собственно гибель...

Нескромный вопрос к ГОМУ Генштаба - это нормально вообще?

А.Б.