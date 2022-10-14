Кое-кто не поверил предыдущему материалу автора этих строк «Одесская сделка». Мол, это невозможно. Но не надо лукавить, и между «невозможно» и «не хочется» большая разница. Мало ли что не нравится подпевалам киевской хунты, к примеру – но объективно. Что ж, придется разобраться подробнее, о чем речь.

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Если уж от СВО до СССР один шаг – то красные бригады ни то, что возможны, а закономерны. А то, что Россия, Беларусь и Украина начнут превращаться в Советский Союз второго поколения – очевидно по простейшей причине нарастания кризиса, из которого придется выбираться только методом советской демократии. Иначе никак.

Ведь Украина дойдет до Сомали через три-четыре месяца; Беларусь впадет в кризис без российской помощи; но главное, разумеется, в самой России, когда и «частичная мобилизация» не даст результатов, и единороссовский военно-промышленный комплекс будет буксовать, и Кремль начнет пропускать диверсии одну за другой. Отсюда неизбежный социальный протест; рейтинг Путина упадет ниже плинтуса; и народ будет творить советское творчество САМ. Выживать-то надо.

Другими словами, автор переживал упреки в «маниловщине» несколько раз. Автор был якобы белой вороной в первый раз, когда утверждал, что ренессанс нулевых накроется медным тазом. И уж так не хотелось многим верить в это, уж так хотелось сразу в рай, что крутили пальцем у виска. А потом бац, долговой кризис 2008-9 годов… и стали обходить за километр. Стыдно.

И даже получилось еще раз во время недавней шовинистической истерии, когда автор заявил чуть ли ни самым первым, что СВО затянется. Что и произошло, и на удивление рьяных «патриотов». Пожалуйста, кто хочет, может поднять статьи автора на сайте, и убедиться. И даже не бог весть какое прозрение, но все же, когда оный предугадал усиление диверсионной деятельности. Ну и, получите Крымский мост.

И вот опять двадцать пять. Мол, этого не может быть, потому что не может быть никогда. А истории наплевать с самой высокой колокольни, хочется или не хочется. В частности, киевская хунта нежизнеспособна в историческом смысле, и подобно всем хунтам. Да даже не факт, что сами Соединенные Штаты сохранятся через десять лет. Ну и, разумеется, единороссовский режим выдохся. То есть, мы живем в эпоху всеобщего кризиса капитализма; и на месте нынешних России, Беларуси и Украины появится следующий Советский Союз. Но гораздо современнее и крепче.

И даже более того, автору становится понятным и метод социальных преобразований. Общая канва перехода от «военного коммунизма» через временный российский ГМК к социализму была понятна и раньше, а вот насчет конкретики были догадки. Теперь, можно сказать, что вопрос решен. Современная революция произойдет с огромной компонентой военного участия. Многие силовики встанут на сторону народа, и далее по списку.

***

Единороссы попались в собственную ловушку. Впрочем, так и бывает с реакционными режимами. Ну, ладно, говорили они, низкий МРОТ с инфляцией, сырьевая зависимость и так далее. Но зато наши вооруженные силы, понимаешь, о-го-го. Ужо мы покажем всем недругам. Но очень скоро, - через три месяца максимум, - выяснится, что и вооруженные силы в кризисе.

Кстати, через месяц-другой выяснится также, что и единороссовские спецслужбы не смогут предотвратить бандеровские диверсии; и которые будут ни то, что продолжаться, а нарастать. Похоже, Путин с Патрушевым не понимают простейшую вещь в силу классовой ограниченности. Да украинским буржуа наплевать и на общественную инфраструктуру, и на нужды своего народа, и вообще на все кроме собственной семьи. Вот если бы ракета разнесла вдрызг хотя бы дом Авакова вместе с ним самим, а что уж говорить об Ахметове, и в таком духе, вот тогда сигналы о договоренностях пошли бы. И то не факт, и надо учитывать внутреннюю конкуренцию и контроль со стороны натовских спецов. Но хотя бы можно предположить. А если Кремль будет лупить только по инфраструктуре в ответ на диверсии – да начхать! Да пусть Украина погрузится хоть в первобытнообщинную эпоху – да всех на фронт тем более, и никаких проблем. Поэтому диверсии будут нарастать, и с коллапсом кремлевских спецслужб. (Кстати, автор требовал удары по инфраструктуре одним из первых (но и по киевской элите). Вот, пожалуйста, сама жизнь и заставила. Опять угадано про нарастание кризиса; да блин, уже речь не об этом. Речь о предреволюционном состоянии всего постсоветского пространства.)

Но все же о вооруженных силах. Выясняется, во-первых, что спутниковая группировка не снабжена стратегическими дронами. Да и вообще производство дронов в загоне. Во-вторых, меткость реактивных систем и артиллерии устарела и недостаточна. Разброс «Градов» с подобными чрезмерен, тогда как кучность «Хаймарсов» и натовских боезапасов на порядок выше. Да и высокоточное бомбометание, похоже, в явном недостатке. В-третьих, современные вертолеты и штурмовики в таком же недостатке. Первые образцы появились, но даже навредили по самоуспокоенности и тупости пиара – потому что надо гораздо лучше и больше. И в-четвертых, выясняется весьма наглядно, что спецназ недостаточен. И здесь опять голый пиар, когда куча фильмов про бравых десантников. Но серьезные люди понимают, что количество спецназа для ДРГ с соответствующей подготовкой, вооружением и связью надо наращивать систематически, и в разы.

Итак, если по уму, то стратегические дроны, - желательно не с одной, а с двумя ракетами, - должны управляться со спутников и висеть над Украиной постоянно. Постоянно, и как штатовские дроны висели над Ираком-Афганистаном-курдами (а скорее всего, висят до сих пор). Это уже классика современной войны. Ан нет, «великий» российский военно-промышленный комплекс не может сделать эту связку до сих пор. Кланяется в ножки Ирану, и чтобы получить хотя бы «шахид-мопеды». Позорище. Про высокоточные боеприпасы и системы наведения с контрбатарейной борьбой тоже большие нелады. Да и число киевских ДРГ растет не по дням, а по часам – а вот союзные выдыхаются из сил. Это весьма опасно.

Но отсутствие сказанного – АРХАИКА на самом деле! Вчерашний день. Но эту архаику залепили пиаром всяких там выставок и военизированных парков, и подобно стикеру на ржавчину кузова, и успокоились. Но это может обернуться катастрофой в скором времени. Мало того, что киевская армия многочисленнее, и может быть доведена чуть ли ни до миллиона «тотальной войной» (учителя со свастикой известны, да и запад предоставит денег); так эта армия насыщается натовской разведкой, наемниками-специалистами и современными вооружениями. Вот вам количество, вот вам и качество против российской архаики.

Следовательно, даже в самом лучшем случае, - допустим, нынешний фронт застынет на месте, - ни о каком широком наступлении и мысли не будет. А трата больших средств, жертвы, обстрелы, террор и диверсии не уменьшатся, а увеличатся. Но в том-то и дело, что единороссовская власть не способна на интенсификацию даже в военно-промышленной сфере, а что уж говорить обо всем остальном. Поэтому так называемая СВО будет тянуться и тянуться, и вплоть до кульминации кризиса с революцией. Отсюда не верить в скорую революцию даже АБСУРД! Это все равно что не верить, что дважды два четыре.

Да, председатель КГБ Беларуси вякнул, что все решится в ноябре. Может быть… только совсем не так, как представляют некоторые. К примеру, Если Суровикин найдет в себе мужество, то доложит Кремлю, что ситуация гораздо хуже, чем говорится, и наступать нет должных ресурсов. А если начнет наступление, оно захлебнется через месяц, и будет еще хуже.

А если глава КГБ имел в виду внешние условия типа штатовских промежуточных выборов или начало зимы в Евросоюзе, то напрасно. Далеко не факт, что республиканцы захватят палату представителей и сенат. Демократы могут пойти в полный отказ, а то и в широчайшую фальсификацию. Кстати, уж кому-кому, а единороссам все эти штучки известны за двадцать лет. Еще надо посмотреть, кто у кого научился. Но даже если республиканцы получат большинство, то всемогущие корпорации уломают мигом, и они продолжат голосовать за поставки Киеву. И надежда на возмущение общественности Евросоюза очень даже сомнительная. Там даже нормальной оппозиции не осталось, и все разложилось к чертовой матери.

Поэтому перелом-то будет скорее рано, чем поздно – да в сторону ухудшения и убыстрения кризиса. ВОТ ЭТО БУДЕТ, к бабке не ходи. Тогда два варианта останутся у Кремля. «Мягкий», и формируя красные бригады – или «жесткий», переходя к массовой мобилизации. Но хоть так, хоть этак – все закончится последующей революцией и советизацией всего и вся. Еще раз, это классика, когда война ускоряет историю в разы.

Кто ж спорит, что революционная «маниловщина» не нравится олигархическим единороссам, а отмороженным бандеровцам тем более. Да автору начхать. Засуньте свое неверие в свою же задницу и бегайте по кругу.

***

Классовая борьба буржуазии против трудящихся никуда не делась, приобретая лишь современные формы. К примеру, эти формы включают и деиндустриализацию на почве «экологии», и запреты шествий и собраний по причине «случайных» пандемий, и наркоманию, и сексуальные перверсии, и тут же войну и терроризм. В частности, ударной силой социального протеста являются здоровые и волевые мужчины. И чтобы таковых было поменьше, вот вам наркотики с трансгендерной немощью. Занимайся чем хочешь, но только не революцией. Тотальная феминизация – это новая и хитрая форма классовой борьбы.

Более того, мировой капитализм деградировал до того, что согласен на деиндустриализацию. Меньше заводов – меньше рабочего класса – меньше проблем с профсоюзами. А удобным предлогом стала «борьба за экологию». Вся низость этой махинации разоблачается при переводе производства в Азию, и с ужасными условиями труда и санитарии. Упс, и стандарты экологии (и права женщин, кстати) улетучиваются моментально. А вот на самом западе далекие от науки стандарты нужны, чтобы держать численность рабочего класса под контролем, и уж тем более «экологические требования» ухудшают коллективные договора.

Но когда «мирные» методы не работают, буржуазия переходит к прямым методам терроризма и войны. Вот разбомбить Ирак или Ливию в пыль – пожалуйста. Напичкать бандеровцев, и откровенных наследников фашизма, оружием – пожалуйста. Вот вам и борьба с конкурентами, и доходы ВПК, и переключение внимания на шовинистические закидоны.

Итого. Насчет запада последующая история, а вот насчет единороссов уже кое-что ясно. Никакой Суровикин с «частичной мобилизацией» не поможет; да и российский ВПК фактически архаичен. Поэтому СВО будет тратить ресурсы, диверсии продолжатся, и кризис будет нарастать. И вот тогда читай «Одесскую сделку» еще раз, и поумневшими глазами. Или Кремль будет вынужден опереться на левые силы, учитывая их интересы, – и даже КПРФ со справороссами пригодятся хоть на что-то, и наконец-то, для отправной точки, а дальше видно будет, - или не рискнет, но тогда придется обращаться к мобилизации также под миллион бойцов, но и с нарастанием внутреннего кризиса (нет реальных мощностей и единства на такую мобилизацию). Все это приведет ОБЯЗАТЕЛЬНО к социальному творчеству народа и к самоорганизации в духе Советский Союз-2.0.

Автор написал бы даже резче: то есть, по смыслу, когда сами и подлинно патриотические военные и спецслужбы начнут предъявить требования бездарному Кремлю, а уж о народе и говорить нечего. Да пока редактора сайта жалко, и насчет цензуры. Но умный человек понял, о чем речь; а если вспомнил Павла первого, тем более.

Так что «мягкий вариант» и «одесская сделка» все же лучше. Еще скажете спасибо, что предлагается. А то и до «жесткого варианта» рукой подать. Одним словом, война ускоряет историю и политику в прогрессии – поэтому от СВО до СССР рукой подать.