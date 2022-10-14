Госскупка краденого

В России может появиться специальная госструктура, которая будет отвечать за легализацию недоступного в России контента. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на предложение зампреда Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

Вместе с тем Кирьянов отметил, что при запуске такой системы деньги за контент будут идти государству, а не отвернувшимся от россиян правообладателям.

Не могу не приветствовать отказ от копирайта. Но кто отказался? Один буржуазный мирок начал на государственной основе отбирать у другого буржуазного мирка его собственность, которой тото не хочет делиться по-хорошему.

И в чем тут радость? Разве что в том, что ослабляя друг друга, они дают шанс пролетариату.

Но пока что пролетариат будут скупать краденое у госструтуры.

А.Б.