Резолюция, о которой идет речь, носит название «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Ее инициатором стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Заявления этого консультативного органа носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы для комитета министров Совета Европы, но следом за ПАСЕ обязательно последуют решения национальных органов власти в ЕС и так далее. К примеру, Латвия уже объявила Россию спонсором терроризма.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим», сообщил в Twitter член украинской делегации и вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, в поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался.

В проект резолюции была внесена поправка, которая предлагает «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

Итоговый документ опубликован на сайте ПАСЕ. Из другой, также одобренной поправки к нему следует, что российские политические партии, которые прежде голосовали «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран», обвиняются в «пособничестве терроризму».

Этой резолюцией ПАСЕ требует от стран — участниц Совета Европы не признавать референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поддержать финансирование восстановления Украины и обеспечить страну «необходимыми средствами ПВО», а также создать специальный международный трибунал по военным преступлениям.

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На языке советских официальных документов это называлось бы эскалацией международной напряженности.

Уход РФ из ПАСЕ не был большим успехом российской диплсматии - теперь там полностью заправляют антироссийские силы не Путин, не его режим, а само существование России в ее нынешнем формате является мишенью.

Эти силы, сосредоточенные главным образом в постсоветских республиках, вообще не замечают преступлений киевского режима, для них существует только бинарная логика - "хороший и плохой", "добрый и злой". Все, что делает Киев, включая массовые казни без суда, это хорошо и правильно. Все, что делает Россия, включая поставки гуманитарной помощи - это абсолютное зло.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях - это было нечто с чем-то, но они обесценили и референдумы в ДНР и ЛНР, и даже референдумы в Крыму и Севастополе. Так что налицо и успехи российской внутренней политики.

А теперь налицо фронтальное противостояние - либо референдумы о присоединении к РФ в Литве, Латвии и Эстонии, либо противоположные референдумы в Ростовской и Белгородской областях.

В общем, еще один маленький шаг к большой общеевропейской войне.

А.Б.