Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой Россия признается террористическим режимом

Опубликовано 14.10.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой Россия признается террористическим режимом

Резолюция, о которой идет речь, носит название «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Ее инициатором стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис. 

Заявления этого консультативного органа носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы для комитета министров Совета Европы, но следом за ПАСЕ обязательно последуют решения национальных органов власти в ЕС и так далее. К примеру, Латвия уже объявила Россию спонсором терроризма.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим», сообщил в Twitter член украинской делегации и вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко. 

По его словам, в поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался. 

В проект резолюции была внесена поправка, которая предлагает «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

Итоговый документ опубликован на сайте ПАСЕ. Из другой, также одобренной поправки к нему следует, что российские политические партии, которые прежде голосовали «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран», обвиняются в «пособничестве терроризму». 

Этой резолюцией ПАСЕ требует от стран — участниц Совета Европы не признавать референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поддержать финансирование восстановления Украины и обеспечить страну «необходимыми средствами ПВО», а также создать специальный международный трибунал по военным преступлениям.

***

На языке советских официальных документов это называлось бы эскалацией международной напряженности.

Уход РФ из ПАСЕ не был большим успехом российской диплсматии - теперь там полностью заправляют антироссийские силы не Путин, не его режим, а само существование России в ее нынешнем формате является мишенью.

Эти силы, сосредоточенные главным образом в постсоветских республиках, вообще не замечают преступлений киевского режима, для них существует только бинарная логика - "хороший и плохой", "добрый и злой". Все, что делает Киев, включая массовые казни без суда, это хорошо и правильно. Все, что делает Россия, включая поставки гуманитарной помощи - это абсолютное зло.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях - это было нечто с чем-то, но они обесценили и референдумы в ДНР и ЛНР, и даже референдумы в Крыму и Севастополе. Так что налицо и успехи российской внутренней политики.

А теперь налицо фронтальное противостояние - либо референдумы о присоединении к РФ в Литве, Латвии и Эстонии, либо противоположные референдумы в Ростовской и Белгородской областях.

В общем, еще один маленький шаг к большой общеевропейской войне. 

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ездиют в Таллинн парою, лесбиянки старые написал 14.10.2022 10:25
https://ehorussia.com/new/node/27065
После откровенно террористического удара по всей Украине ракетами с 300, вопрос времени когда армия россии будет полностью уничтожена.
Ага , на 8 ноября!
Нужен новый курс, ОКП не спать!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россиянская разведка не работает по Украине
Россиянская разведка не работает по Украине
12.10.2022
Полный Делягин N 51
Полный Делягин N 51
08.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой Россия признается террористическим режимом (1)
Госскупка краденого (0)
Прокуратура против переработок. "Дикси" против прокуратуры. (0)
От СВО до СССР - один шаг (5)
Военком подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области (10)
Глава Минфина США Йеллен предложила установить предел цен на нефть из России в 60 долларов (10)
Власти Курской области рекомендовали перевести на дистант школы в приграничных районах (3)
Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде (3)
Не забыли, но простили (4)
Когда прекратят удары по инфраструктуре Ростова? (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss