Danone решила отказаться от контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. По итогам сделки, вторая сторона которой в пресс-релизе не названа, Danone деконсолидирует этот бизнес в своей отчетности.

За январь-сентябрь 2022 года продажи по этому направлению составили около 5% от чистой выручки Danone в целом, говорится в сообщении. Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания оценивает в сумму до 1 млрд евро.

Danone входит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России. Портфель брендов включает "Активиа", "Простоквашино", детское питание "Тёма" и "Растишка".

Весной этого года, объявляя о прекращении импорта в Россию продукции под брендами evian и Alpro (минеральная вода и растительные напитки), Danone заявляла, что в целом из страны уходить не планирует и переориентирует бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание.

Ну и правда, зачем контроль над международной корпорацией? Это корпоарция должна контролировать правительство, а не наоборот, правда?

А почему в России молочные продукты производит иностранная корпорация - это вообще не вопрос. А кто ж еще? Сами то не можем, куда нам...

А.Б.