Илон Маск больше не может оплачивать работу на Украине

Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

"Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределенного времени", - приводит CNN текст письма.

Как утверждает телекомпания, в письме содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца текущего года, утверждает CNN.

Согласно данным, которые приводит телекомпания, около 85% из 20 тыс. предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счет третьих сторон, в том числе властей США, Великобритании и Польши. Они же покрывали примерно 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины, указывает CNN.

Но теперь Маск больше не друг Украины, и ВСУ останется без связи, пока Пентагон не изыщет лишние 124 миллиона долларов в карманах избирателей.

Интересно, а сколько денег тратит российское Минобороны на связь для СВО, и сколько процентов этих денег реально расходуется по назначению, а сколько уходит на личное потребление?

Впрочем, о чем я... Это ж государственная тайна. Та самая военная тайна, которую Мальчиш-Кибальчиш так и не выдал проклятым буржуинам...

А.Б.