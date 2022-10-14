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Московский листок

Запорожская АЭС откажется от американского топлива

Опубликовано 14.10.2022 в разделе комментариев 1

аэс запорожье
Запорожская АЭС откажется от американского топлива

Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС возвращается к использованию российского топлива. В частности, речь идет о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо", — сказал собеседник агентства.

"Киевский режим в свое время принял ущербное политическое решение отказаться от российского топлива, заменив его на низкопробное американское", — добавил Рогов.

Низкопробное американское топливо - это сборки фирмы "Вестингауз", на которое перешли украинские АЭС, изначально создававшиеся под российские "ТВЭЛы".

На самом деле "Вестингауз" совсем не низкопробная компания, а один из мировых лидеров отрасли, но переход с одного вида топлива на другое действительно был рискованным.

Но теперь обратный переход на ТВЭЛы - это тот же самый риск, только в обратном направлении. И решение опять политическое. Причем принимается оно, как мне кажется, не специалистами-ядерщиками, а менее образованной публикой.

Сейчас ВСУ готовит наступление на Энергодар, самое время для сложных технологических решений.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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777
Халк написал 14.10.2022 11:35
Переход на ТВЭЛы Вестингауз занял 10 лет ...
У Вас нет столько времени ...
К концу года освободят Херсон ...
Часть Запорожской области на очереди ...
И еще неизвестно будет ли вообще существовать Россия через несколько лет ...
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