Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС возвращается к использованию российского топлива. В частности, речь идет о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо", — сказал собеседник агентства.

"Киевский режим в свое время принял ущербное политическое решение отказаться от российского топлива, заменив его на низкопробное американское", — добавил Рогов.

Низкопробное американское топливо - это сборки фирмы "Вестингауз", на которое перешли украинские АЭС, изначально создававшиеся под российские "ТВЭЛы".

На самом деле "Вестингауз" совсем не низкопробная компания, а один из мировых лидеров отрасли, но переход с одного вида топлива на другое действительно был рискованным.

Но теперь обратный переход на ТВЭЛы - это тот же самый риск, только в обратном направлении. И решение опять политическое. Причем принимается оно, как мне кажется, не специалистами-ядерщиками, а менее образованной публикой.

Сейчас ВСУ готовит наступление на Энергодар, самое время для сложных технологических решений.

А.Б.