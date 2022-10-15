Подлость научного мира

Вообще-то наука – это собрание точных знаний о мире, но на самом деле это только должно быть так, поскольку если взглянуть на нынешнюю «науку» сняв шоры с глаз, то это собрание не знаний, а алчных подлецов. И это хорошо видно на примере, которым я закончу статью.

Дело в том, что как только цари, не желавшие загружать собственные мозги точными знаниями о мире, а затем и такие же тупые и ленивые демократические правительства начали выделять деньги «на науку» - на получение точных знаний о мире, в науку не только пошли люди, желающие и способные получать такие знания, но и полчища тупых и ленивых, но алчных подлецов, желающих получать выделяемые на науку деньги.

И если бы они просто существовали параллельно, то это куда бы ни шло! Но эта тупая часть «науки», во-первых, грабит всех способных учёных, а если не способна ограбить, то, во-вторых, старается их уничтожить! Почему? Ответ прост: чтобы на фоне умных и деятельных учёных импотентная беспомощность оравы дебилов от науки не была видна, и финансирование этой оравы не прекратилось. Эта дебильная часть «учёных» не даёт получать точные знания о мире – уничтожает настоящую науку.

Читатель моего сайта настойчиво рекомендовал мне послушать профессора Сергея Савельева https://www.youtube.com/watch?v=cUp3m-SAC8M, я попробовал это сделать, и должен сказать, что хотя Савельев и приводит много достаточно интересных фактов, и, как и я, говорит о том, что учёные превратились в алчных добытчиков не знаний, а денег; и хотя он считает себя «классическим учёным», не поясняя, что именно он имеет в виду под «классическим», но на самом деле он точно такой же «учёный», как и те, кого Савельев критикует. Разве что он старается добыть кроме денег и ещё и славу. Тем не менее, тому, для кого такая оценка учёных внове, рекомендую этот ролик посмотреть.

Кстати, Савельев оставляет странное впечатление и далеко не всегда не только не понимает, о чём говорит, но и не помнит, о чём сказал пару минут назад. К примеру, он начинает с банальной, «уничтожающей» критики Т.Д. Лысенко, как учёного, пытаясь унизить его за то, что Лысенко (кстати, Лысенко был директором Института генетики Академии наук СССР), якобы, уничтожал генетику, а на 7-й минуте Савельев рассказывает, что генетики (микробиологи) это шарлатаны, от которых нет никакой пользы, кроме вреда, что генетика – это лженаука, и Савельев вполне резонно делает вывод: «мне кажется, что лженаука – это как раз то, что не даёт никакого результата». Какой полезный результат дал он, особенно по сравнению с Лысенко, Савельев не сообщает.

В чём можно безусловно согласиться с С. Савельевым, так это в том, что особенно видны алчность и подлость в науке о жизни - в биологии и сопутствующих дисциплинах. Видны во всём мире, но, особенно, в СССР. Дело в ом, что именно СССР уже в 30-е годы явил миру самого выдающегося биолога в истории России и СССР – Трофима Денисовича Лысенко – единственного отечественного биолога, реально открывшего один из законов жизни – закон стадийного развития, причём, для его открытия Лысенко за два года 80 тысяч раз встал на колени, чтобы откопать посаженные ранее растения и оценить их развитие. Этот закон имеет огромное практическое значение для селекционеров.

Тупые дебилы в биологии СССР во-первых, своей огромной толпой, и, во-вторых, тупостью руководителей СССР, не желавших вникать в детали, заплевали Лысенко тупой и наглой ложью, а нынешние поколения биологов об этом сражении Лысенко с наукообразными баранами вообще ничего не знают.

Но причина была не только в том, что Лысенко открыл закон, а эти импотентные биологические дебилы не открыли ничего, дело в том, что Лысенко, став президентом Академии сельскохозяйственных наук, требовал от этих паразитов приносить пользу стране, а тупые и ленивые были на это не способны. И если бы Лысенко не мешал паразитам грабить СССР под видом «науки», то его бы прославляли и прославляли за открытый закон, как это начал делать Никола Вавилов, который и на конференцию в США ездил с докладом не о своих работах, а об открытии Лысенко.

Не хочу на это конфликт сильно отвлекаться, заинтересовавшимся рекомендую http://www.ymuhin.ru/node/1748/svoya-kompashka-v-ck-i-v-genetike-2?page=1.

А остальным напомню, что конфликт между трудягой Лысенко и так называемыми «генетиками», развился на вопросе, чем является то, что в те времена называли «генетика»? Чем-то полезным или просто дебильным бредом людей, одни из которых, при том развитии исследовательской техники, плохо понимали, что именно происходит в живом организме, а друге были просто тупыми.

Поясню, о какой глупости идет речь.

По тогдашним представлениям «корифея биологии» немецкого учёного А. Вейсмана и американского биолога Т. Моргана, даже ставшего в 1933 году лауреатом Нобелевской премии, некая «наследственность организма» передается исключительно «генами», из которых состоит некая зародышевая плазма, находящаяся в яичниках и семенниках организма. Причем (что принципиально важно и на чем базировались коренные разногласия), по Вейсману и Моргану гены были никак не связаны с телом организма и жили сами по себе в этой плазме. Не исключено, что Вейсман и Морган считали эту плазму аналогом души в рамках христианского учения.

Повторю, Вейсман и Морган не считали генами участки хромосом, как сегодня утверждают жулики-генетики, - Вейсман и Морган генами считали отдельные шарики, повторю, ОТДЕЛЬНЫЕ И НЕ СВЯЗАННЫЕ С САМИМ ОРГАНИЗМОМ. Это собственно теория Вейсмана. А по теории Моргана, развивающей теорию Вейсмана, в момент оплодотворения эти шарики перепрыгивают не куда попало, а на хромосомы половых клеток, отсюда и «хромосомная теория наследственности» Моргана.

Вот «Малая советская энциклопедия», ее 3-й том, который был сдан в печать в 1933 году, когда Президентом ВАСХНИЛ был Н. Вавилов, для которого западная генетика была святым откровением. Статья «Ген»: «ГЕН – материальная единица наследственности живых существ. …Передача генов потомству осуществляется хромозомами (так в то время писалось это слово), в к-рых и расположены Г. в определенном числе и порядке. …Размер Г. очень мал, диаметр – приблизительно 0,02-0,06 микрона».

И согласно этой теории, ОКРУЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗМ СРЕДА НИКАК НЕ МОГЛА НА НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗМА ПОВЛИЯТЬ, поскольку среда влияла на организм, а «зародышевая плазма» - эти гены – никак с организмом не связаны. А раз так, то и осмысленно вывести какие-либо новые сорта растений или животных невозможно, поскольку они могут получиться только случайно.

Лысенко считал это глупостью. А я повторю требование ко всем, считающим Лысенко шарлатаном, а Вейсмана и Моргана – гениями. Согласно утверждениям Вейсмана и Моргана, ген имеет размеры 0,02-0,06 микрона, или 2-6х10-8 метра. Сейчас электронные микроскопы имеют разрешающую способность 2х10-10 метра, т.е. в сто раз большую, и не заметить ген нельзя. Я не требую, чтобы вы сфотографировали гены в своих семенниках, найдите фотографию любого гена. Но только не участка хромосомы, а того отдельного от организма гена, наличие которого исповедовали западные советские «генетики» до начала 50-х, и которому учили советских студентов до 1948 года.

И кем бы был Лысенко, если бы повторял этот убогий бред Вейсмана и Моргана, сегодня начисто отвергнутый самими «генетиками»? Это вопрос?

И кем являются «учёные», объявляющие Лысенко шарлатаном?

Итак, подытожим.

До начала 50-х годов среди западных генетиков, особенно далёких от практической селекционной работы, доминировали взгляды Вейсмана и Моргана:

- отрицалось или признавалось незначительным влияние внешней среды на наследственность;

- утверждалось, что изменения наследственности имеют случайный характер – путём «мутаций» - и, таким образом, направленное изменение наследственности организма путём внешнего воздействия невозможно, следовательно, невозможно осмысленно выводить ни новые сорта растений, ни породы животных;

- наследственной основой организма является некоторая «зародышевая плазма», расположенная на хромосомах.

А Лысенко и его сподвижники утверждали:

- условия жизни растений и животных влияют на их наследственность;

- определённые изменения условий жизни могут вызывать определённые изменения наследственности;

- путём сознательного изменения условий жизни можно получать направленные изменения их наследуемых признаков, следовательно выводить новые сорта растений и новые породы животных.

И, если вы поняли, то главным положением, имевшим наибольшее значение для сельскохозяйственной практики, которое отстаивал Лысенко, было утверждение о возможности направленного изменения наследственности организма путём воздействия на условия жизни этого организма. Возможность осмысленного получения новых сортов и пород.

А вот теперь посмотрите на эту научную новость под заголовком «Генетики опровергли одно из положений теории Дарвина» https://ria.ru/20220112/mutatsii-1767552726.html.

«Исследователи из Германии и США доказали, что мутации ДНК, благодаря которым эволюционируют организмы, неслучайны. Согласно же эволюционной теории Дарвина, мутации происходят случайным образом, а потом закрепляются те из них, которые дают определенные преимущества. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Мутации происходят, когда ДНК после повреждения не восстанавливается в прежнем виде, а создает новую вариацию.

«Мы всегда считали мутации в геноме растений случайными, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Дейвисе слова первого автора статьи, доцента кафедры растениеводства Грея Монро (Grey Monroe). — Оказывается, мутации совсем не случайны в том смысле, что они приносят пользу растению. Это совершенно новый взгляд на мутацию».

…Исследователи надеются, что эти знания помогут селекционерам, которые полагаются на генетическую изменчивость для получения более качественных культур, а также позволят в будущем разработать новые методы лечения заболеваний, вызванных мутациями, в том числе рака».

Оцените!

То, что изменения свойств организма (мутации ДНК) случайны - это не Дарвин, это утверждают «все грамотные генетики» - все научные и реальные враги Лысенко, включая, как видите, и самих авторов приведенных исследований. И Лысенко дебильность этого утверждения пытался объяснить этим наглым идиотам ещё 80 лет назад! Но безуспешно. А теперь вот под давлением фактов и до них дошло, что организмы меняются под воздействием окружающей среды. Надо же!

Но ведь, сукины дети, молчат о том, что Дарвин тут ни при чём, что Лысенко, не имея таких приборов, как у них, утверждал это без приборов - только наблюдая за природой, сделал их нынешнее открытие.