Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель

Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.

Оно и понятно, с 1 ноября, на месяц позже обычного, начнется осенний призыв на срочную службу. Военкоматы и призывные пункты просто не выдержат одновременно двух процессов - мобилизации и призыва.

Но закончится ли мобилизация на самом деле?

Сейчас говорят, что СВО продлится еще минимум полдгода, возможно, больше. И 300 тысяч человек - это только "заткнуть дыры" в численности личного состава воюющих частей, которые за 7,5 месяца потеряли до трети личного состава. Плюс к тому полицейские функции на занятых территориях и контроль над 1000 километров границы.

На продолжение наступления в рамках мобилизованных 300 тысяч личного состава не хватит. Нужно в разы больше. Но где взять - это первое, и где содержать, во что одевать, чем вооружать эту массу военнослужащих? Даже уже призванные являются, как оказалось, почти неподъемной проблемой для армии.

Вот такой расклад, на фоне которого через 2 недели мобилизация должна закончиться.

А.Б.