1100 лет миссии ибн Фадлана

Нынешний Казанский Международный Фестиваль Мусульманского Кино совпал со знаковой для всего мусульманского мира датой - 1100-летием принятия ислама средневековой Волжской Булгарией - именно от волжских булгар ведут свой происхождение современные татары.

Не случайно казанский праздник кино в этом году открывала татарстанская документально-игровая картина режиссёра Айназа Мухаметзянова «Ибн Фадлан», снятая по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана, отправившегося в 921 году из Багдада в с посольством в булгарскую землю. Результатом религиозной миссии посольства, которую возглавлял Ибн Фадлан, и стало официальное принятие Волжской Булгарией ислама.

В двухчасовой картине чередуются документальные и игровые блоки - такой формат позволяет зрителю и погрузиться в эпоху (воссозданную не то чтобы с исторической детальной дотошностью, - евроремонт во дворце аббасидского халифа 10 столетия порой режет глаз), и узнать об истории формирования религиозной и этнической идентичности российских мусульман от просвещённых экспертов. Спикерами и историческими консультантами фильма выступил весь цвет российской и татарстанской исторической науки и республиканского духовенства - директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский, директор Института востоковедения РАН А.К. Аликберов, директор Института истории им. Ш. Марджани Р.Р. Салихов, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН В.С. Кулешов член-корреспондент Академии наук РТ Фаяз Хузин, директор Билярского историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который снялся не только в документальной части картины, но и в игровой, продемонстрировав виртуозное владение холодным оружием. Исторические экскурсы с экрана совершают бывший и нынешний главы Республики Татарстан - Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов. Художественные вставки воссоздают наиболее интересные эпизоды посольства, более напоминавшего рискованную и полную невзгод экспедицию, трудный путь утверждения мусульманской веры, сложные взаимоотношения булгар и хазар. Помимо самого Ибн Фадлана в исполнении Зульфата Закирова, наиболее яркий образ - объединитель булгарского ханства хан Алмуш, сыгранный солистом Крымскотатарского музыкального театра Асаном Биляловым. Съёмки фильма проходили не только в Татарстане, но и в Астраханской области, в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, в узбекских Бухаре и Хиве.

Фильм открытия КМФМК прошёл с таким аншлагом, что пришлось организовывать параллельный показ, а потом ещё демонстрировать фильм в трёх залах - благодарный казанский зритель всегда до отказа заполняет залы, отдавая предпочтение национальному, татарстанскому кино. Съёмочная группа фильма была награждена дипломом КМФМК «За воплощение исторической значимости события».