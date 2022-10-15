Расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30%

Позавчера вечером в агентстве "Аврора" состоялась конференция на тему мобилизационного бюджета. С основным докладом выступил зампред комитета по экономической политики Госдумы Михаил Делягин.

Конференция была небольшая, для своих, что называется: СР, КПРФ, ОКП. Но по существу - это была бомба. Врагам не нужно было ничего взрывать, никаких мостов - нужно было просто озвучить параметры нового "мобилизационного" бюджета.

Я был настолько поражен, что попросил ведущего отменить мое выступление - я просто не мог говорить!

Первое - депутаты теперь вообще не допущены к формированию бюджета! А половина этого документа для них и вовсе не раскрывается.

Интересно, а зачем тогда вообще Дума, если основная, главная задача парламента - это формирование бюджета?

Но нет сомнений - правящая партия примет документ, не интересуясь его содержанием.

И второе - никаких пояснений резкому урезанию финансирования армии в пояснительной записке к бюджету не приводится. Я не оговорился - урезанию финансирования армии!

Цитирую Делягина:

«Читаю бюджет Российской Федерации на 2023 год и чувствую себя в параллельном измерении. Общие расходы на национальную оборону чуть-чуть растут. А вот расходы на Вооружённые силы РФ сокращаются с 3,6 триллиона рублей в текущем году до 2,5 триллионов рублей в следующем. Страна ведёт боевые действия, а расходы на армию сокращаются почти на треть», — говорит Михаил Делягин.

Депутат уточняет, что статья «прочие расходы» в бюджете, наоборот, существенно возросла — с 0,5 триллиона рублей до 1,9 триллиона, почти до двух. «Но это прочие расходы, это расходы помимо Вооружённых сил», — поясняет он.