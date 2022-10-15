Расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30%

Позавчера вечером в агентстве "Аврора" состоялась конференция на тему мобилизационного бюджета. С основным докладом выступил зампред комитета по экономической политики Госдумы Михаил Делягин.
Конференция была небольшая, для своих, что называется: СР, КПРФ, ОКП. Но по существу - это была бомба. Врагам не нужно было ничего взрывать, никаких мостов - нужно было просто озвучить параметры нового "мобилизационного" бюджета.
Я был настолько поражен, что попросил ведущего отменить мое выступление - я просто не мог говорить!
Первое - депутаты теперь вообще не допущены к формированию бюджета! А половина этого документа для них и вовсе не раскрывается.
Интересно, а зачем тогда вообще Дума, если основная, главная задача парламента - это формирование бюджета?
Но нет сомнений - правящая партия примет документ, не интересуясь его содержанием.
И второе - никаких пояснений резкому урезанию финансирования армии в пояснительной записке к бюджету не приводится. Я не оговорился - урезанию финансирования армии!
Цитирую Делягина:
«Читаю бюджет Российской Федерации на 2023 год и чувствую себя в параллельном измерении. Общие расходы на национальную оборону чуть-чуть растут. А вот расходы на Вооружённые силы РФ сокращаются с 3,6 триллиона рублей в текущем году до 2,5 триллионов рублей в следующем. Страна ведёт боевые действия, а расходы на армию сокращаются почти на треть», — говорит Михаил Делягин.
Депутат уточняет, что статья «прочие расходы» в бюджете, наоборот, существенно возросла — с 0,5 триллиона рублей до 1,9 триллиона, почти до двух. «Но это прочие расходы, это расходы помимо Вооружённых сил», — поясняет он.
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Антипутинист написал 15.10.2022 11:34
учит. Кроме того фюреру нужно думать об усилении карательных органов, так как недовольство населения будет только расти. Полагаю, увеличится финансирование вечерних мудозвонов, которые обоснуют великую победу без учета реального положения дел на фронте. Все ясно как божий день