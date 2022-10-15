Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30%

Опубликовано 15.10.2022 автором в разделе комментариев 1

украина война делягин
Расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30%

Позавчера вечером в агентстве "Аврора" состоялась конференция на тему мобилизационного бюджета. С основным докладом выступил зампред комитета по экономической политики Госдумы Михаил Делягин.

Конференция была небольшая, для своих, что называется: СР, КПРФ, ОКП. Но по существу - это была бомба. Врагам не нужно было ничего взрывать, никаких мостов - нужно было просто озвучить параметры нового "мобилизационного" бюджета.

Я был настолько поражен, что попросил ведущего отменить мое выступление - я просто не мог говорить!

Первое - депутаты теперь вообще не допущены к формированию бюджета! А половина этого документа для них и вовсе не раскрывается.

Интересно, а зачем тогда вообще Дума, если основная, главная задача парламента - это формирование бюджета?

Но нет сомнений - правящая партия примет документ, не интересуясь его содержанием.

И второе - никаких пояснений резкому урезанию финансирования армии в пояснительной записке к бюджету не приводится. Я не оговорился - урезанию финансирования армии!

Цитирую Делягина:

«Читаю бюджет Российской Федерации на 2023 год и чувствую себя в параллельном измерении. Общие расходы на национальную оборону чуть-чуть растут. А вот расходы на Вооружённые силы РФ сокращаются с 3,6 триллиона рублей в текущем году до 2,5 триллионов рублей в следующем. Страна ведёт боевые действия, а расходы на армию сокращаются почти на треть», — говорит Михаил Делягин.

Депутат уточняет, что статья «прочие расходы» в бюджете, наоборот, существенно возросла — с 0,5 триллиона рублей до 1,9 триллиона, почти до двух. «Но это прочие расходы, это расходы помимо Вооружённых сил», — поясняет он.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Антипутинист написал 15.10.2022 11:34
Так путинское окружение привыкло развлекаться на полную катушку и СВО ему не помеха. В Первую мировую буржуи тоже купались в шампанском, у скрепоносцев ничего не меняется - идиотов жизнь не
учит. Кроме того фюреру нужно думать об усилении карательных органов, так как недовольство населения будет только расти. Полагаю, увеличится финансирование вечерних мудозвонов, которые обоснуют великую победу без учета реального положения дел на фронте. Все ясно как божий день
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россиянская разведка не работает по Украине
Россиянская разведка не работает по Украине
12.10.2022
Полный Делягин N 51
Полный Делягин N 51
08.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Взрыв на Керченском мосту может оставить без хлеба Африку (4)
Отказы военкоматов привлекать добровольцев к участию в СВО (2)
Облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" (1)
Расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30% (1)
1100 лет миссии ибн Фадлана (0)
Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель (6)
Подлость научного мира (4)
Запорожская АЭС откажется от американского топлива (2)
Илон Маск больше не может оплачивать работу на Украине (6)
Danone решила отказаться от контроля (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss