Облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Это, наверно, главная картина Ван Гога. Правда, к счастью, под стеклом - само полотно не пострадало.

До этого был мужчина, переодетый в пожилую женщину, он в Лувре размазал торт по защитному стеклу "Джоконды".

Оказывается, нападение на "Подсолнухи" - часть большей кампании, пишет финская журналистка русского происхождения .

Оказывается, в июле этого года другие две активистки того же движения "Стоп ойл" напали на "Персиковые деревья в цвету". В тот раз две дамы приклеили себя к раме. Естественно, за этой акцией последовало внимание СМИ.

В одном из интервью, в ирландском Timeout, одна из дам сказала, что "Папа учил её любить Ван Гога и он ей даже нравится", но "своих друзей я люблю больше и природу я люблю больше". Девушка призналась, что "её репутация в обществе имеет для неё меньшее значение, чем выживание планеты"... Ну и так далее. То есть, борьба с Ван Гогом - это борьба за выживание планеты.

Специально для этих и подобных им борцов с Ван Гогом предлагаю вниманию несколько полотен художника, посвящённых шахтёрам Бельгии.

«У этой шахты, — писал он брату Тео, — дурная слава, потому что здесь погибло много людей — при спуске, при подъеме, от удушья или при взрыве рудничного газа, при затоплении штрека подземными водами, при обвале старых штолен и так далее. Это — страшное место, и с первого взгляда вся округа поражает своей жуткой мертвенностью. Большинство здешних рабочих — изнуренные лихорадкой бледные люди; вид у них изможденный, усталый, огрубелый, людей преждевременно состарившихся. Женщины обычно тоже мертвенно-бледные и увядшие». Так вот, художник учил шахтёров и помогал им организовать забастовку.

Более того, художник сам пошёл в администрацию шахты и попытался призвать хозяина задуматься о его душе". Именно тогда прозвучала одна из первых угроз запрятать художника в дурдом.

А теперь эти дамочки, такие же как те, что при жизни Винсента кривили губки, потому что "их окружение было им дороже" чем жизнь и творчество художника со сложным характером, обливают его полотна всяким...

Но и это не все - вчера акция протеста экоактивистов движения Elokapina началась у здания парламента около 17.00.

В ходе акции участники митинга перекрыли движение по центральной улице Хельсинки Mannerheimintie (то бишь имени нацистского палача Маннергейма) напротив парламента Финляндии.

Около 19.30 полиция разогнала митинг и провела задержания - было задержано 53 участника акции. Семь задержанных оказались несовершеннолетними. Задержанные подозреваются в неподчинении сотрудникам полиции, ну точно как в Москве или Питере (Петари по-фински), но Хельсински город с населением в полмиллиона, в 25 раз меньше Москвы, а число задержанных вполне "московское".

Я б задумался...

3 Взрыв на Керченском мосту может оставить без хлеба Африку

Долго муссировавшиеся слухи о прекращения «зерновой сделки» начинают находить свое подтверждение в обвинении Путина, что взрывчатка для Керченского моста была отправлена из Одессы морем, и ФСБ выясняет, использовался ли для этого зерновоз.

То есть, не будь продовольственного коридора из украинских портов, террористическая операция могла бы не состояться.

Учитывая многократные требования РФ не возить коридором оружие, эта причина вполне может послужить возобновлению морской блокады. А с нею исчезнет и иммунитет для Одессы, обеспеченный вывозом зерна под эгидой ООН. Скажем, ответный удар ВКС России по одесским инфраструктурным объектам не наносился.

Все это ставит вопрос о том, как вообще можно о чем-то договариваться с Киевом?

Помните ставшее мемом: "Обещайте им все, что угодно - вешать будем потом!"?

А.Б.