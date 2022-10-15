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Московский листок

Отказы военкоматов привлекать добровольцев к участию в СВО

Опубликовано 15.10.2022 в разделе комментариев 2

украина война киев
Отказы военкоматов привлекать добровольцев к участию в СВО

Многие уже обратили внимание на парадокс - с одной стороны, военкоматы при участии местных властей судорожно пытаются добрать недостающий списочный состав мобилизованных.

С другой - военкоматы в массовом масштабе отказывают добровольцам в призыве.

Согласитесь, нонсенс - одни стремятся на фронт, но им отказывают, другие прячутся, сбегают, но их отлавливают и мобилизуют. И все это совсем не способствует консолидации общества в условиях реальной внешней угрозы.

Эксперты объясняют: у военкоматов есть определённая пропускная способность. Раньше за месяц можно было пропустить через военкоматы 125 тысяч призванных на службу. Сейчас было набрано 300, ну, наверное, часть отсеяли, 200 тысяч осталось.

Вот это и есть предельная пропускная способность военкоматов за месяц, просто военкоматы не могут больше пропустить. Можно сколько угодно фантазировать о миллионном призыве, но цифры - вот такие.

Сейчас начнется призыв на срочную службу, и военкоматы вообще не смогут работать по линии мобилизации - и так призыв отложили на месяц, все по той же причине.

В целом, конечно, долбаный стыд! Страна оказалась неготова к настоящей войне буквально по всем праметрам.

Имея около 3 миллионов мобилизационного резерва первой очереди, оказались неспособны призвать 300 тысяч без облав, скандалов, позора.

Я уже не говорю, что должны были сущестывовать целые резервные округа для поэтапной подготовки военных специалистов и техники. А сегодня, как выясняется, штанов не хватает. Мобилизованные должны явиться со своим обмундированием и средствами защиты.

Ну а для тех, кто готов воевать, и готов явиться "конно и оружно" - не хватает времени у сотрудников военкоматов!

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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777
Халк написал 15.10.2022 12:04
... Николай Бухарик ...
Нет никакого НАТО ...
Российской армии капитально набила рожу украинская армия ...
Вы воюете с гражданами Украины и ни с кем более ...
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(без названия)
Николай Бухарик написал 15.10.2022 11:46
Об этих добровольцах лучше всего рассказывают очевидцы, в городах которых они расквартированы: с полок сметено все спиртное, улицы утопают в бутылках и блевотине, вокруг пьяные крики и пьяные драки. Местные жители боятся выпускать детей из дома. Такие добровольцы готовы воевать с НАТО голыми руками, так как выданное им оружие пропито или потеряно
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