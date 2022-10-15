Взрыв на Керченском мосту может оставить без хлеба Африку

Долго муссировавшиеся слухи о прекращения «зерновой сделки» начинают находить свое подтверждение в обвинении Путина, что взрывчатка для Керченского моста была отправлена из Одессы морем, и ФСБ выясняет, использовался ли для этого зерновоз.
То есть, не будь продовольственного коридора из украинских портов, террористическая операция могла бы не состояться.
Учитывая многократные требования РФ не возить коридором оружие, эта причина вполне может послужить возобновлению морской блокады. А с нею исчезнет и иммунитет для Одессы, обеспеченный вывозом зерна под эгидой ООН. Скажем, ответный удар ВКС России по одесским инфраструктурным объектам не наносился.
Все это ставит вопрос о том, как вообще можно о чем-то договариваться с Киевом?
Помните ставшее мемом: "Обещайте им все, что угодно - вешать будем потом!"?
А.Б.
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Русский Залупендий написал 15.10.2022 12:06
Пуууутин!!!
Пууууутин!!!
Пииииидорррр!!!
Путин - Пидoр!!!!!
Победим с Путиным!!!
Победим с Пидoром!!!
Вперед Россия!!!
Слава Путину!!!
Слава Пидoру!!!
Халк написал 15.10.2022 11:59
Одесса и область обстреливаются ракетами с 24 февраля почти ежедневно не взирая на всякие договоренности ... Сейчас зачастили иранские Шахиды, они же мопеды, они же балалайки ...
Единственное радует, что вероятность десанта нулевая ... Хотя если бы они высадились, мы бы их порвали в куски ...
Халк написал 15.10.2022 11:55
У Украины нет сейчас ресурсов чтоб взорвать Керченский мост...
Хотя нам приятно что это произошло и спасибо Путину за это ...
Чулпан Хамоватова написал 15.10.2022 11:54