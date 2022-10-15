Взрыв на Керченском мосту может оставить без хлеба Африку

Долго муссировавшиеся слухи о прекращения «зерновой сделки» начинают находить свое подтверждение в обвинении Путина, что взрывчатка для Керченского моста была отправлена из Одессы морем, и ФСБ выясняет, использовался ли для этого зерновоз.

То есть, не будь продовольственного коридора из украинских портов, террористическая операция могла бы не состояться.

Учитывая многократные требования РФ не возить коридором оружие, эта причина вполне может послужить возобновлению морской блокады. А с нею исчезнет и иммунитет для Одессы, обеспеченный вывозом зерна под эгидой ООН. Скажем, ответный удар ВКС России по одесским инфраструктурным объектам не наносился.

Все это ставит вопрос о том, как вообще можно о чем-то договариваться с Киевом?

Помните ставшее мемом: "Обещайте им все, что угодно - вешать будем потом!"?

А.Б.