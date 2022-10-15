Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Взрыв на Керченском мосту может оставить без хлеба Африку

Опубликовано 15.10.2022 в разделе комментариев 4

голод хлеб зерно пшеница
Взрыв на Керченском мосту может оставить без хлеба Африку

Долго муссировавшиеся слухи о прекращения «зерновой сделки» начинают находить свое подтверждение в обвинении Путина, что взрывчатка для Керченского моста была отправлена из Одессы морем, и ФСБ выясняет, использовался ли для этого зерновоз.

То есть, не будь продовольственного коридора из украинских портов, террористическая операция могла бы не состояться.

Учитывая многократные требования РФ не возить коридором оружие, эта причина вполне может послужить возобновлению морской блокады. А с нею исчезнет и иммунитет для Одессы, обеспеченный вывозом зерна под эгидой ООН. Скажем, ответный удар ВКС России по одесским инфраструктурным объектам не наносился.

Все это ставит вопрос о том, как вообще можно о чем-то договариваться с Киевом?

Помните ставшее мемом: "Обещайте им все, что угодно - вешать будем потом!"?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Порвем укров, порвем негров!
Русский Залупендий написал 15.10.2022 12:06
Путин!!!
Пуууутин!!!
Пууууутин!!!
Пииииидорррр!!!
Путин - Пидoр!!!!!
Победим с Путиным!!!
Победим с Пидoром!!!
Вперед Россия!!!
Слава Путину!!!
Слава Пидoру!!!
Ответить
777
Халк написал 15.10.2022 11:59
... А.Б. ... Чтоб ты знал ...
Одесса и область обстреливаются ракетами с 24 февраля почти ежедневно не взирая на всякие договоренности ... Сейчас зачастили иранские Шахиды, они же мопеды, они же балалайки ...
Единственное радует, что вероятность десанта нулевая ... Хотя если бы они высадились, мы бы их порвали в куски ...
Ответить
777
Халк написал 15.10.2022 11:55
Тупее ничего не могли придумать? ...
У Украины нет сейчас ресурсов чтоб взорвать Керченский мост...
Хотя нам приятно что это произошло и спасибо Путину за это ...
Ответить
(без названия)
Чулпан Хамоватова написал 15.10.2022 11:54
Саркастический смех вызывают аргументы насчет бедной Африки. Путин давно х.р положил собственно на русских, а на африканцев так ему глубоко наZрать. У кремлевского фраерка эмпатия отсутствует как таковая
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россиянская разведка не работает по Украине
Россиянская разведка не работает по Украине
12.10.2022
Полный Делягин N 51
Полный Делягин N 51
08.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Взрыв на Керченском мосту может оставить без хлеба Африку (4)
Отказы военкоматов привлекать добровольцев к участию в СВО (2)
Облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" (1)
Расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30% (1)
1100 лет миссии ибн Фадлана (0)
Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель (6)
Подлость научного мира (4)
Запорожская АЭС откажется от американского топлива (2)
Илон Маск больше не может оплачивать работу на Украине (6)
Danone решила отказаться от контроля (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss