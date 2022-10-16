Жильцы добыли себе воду и свет

Уже полтора месяца мы постоянно с возмущением писали об издевательстве бессовестных чиновников над жильцами дома 4 по Кривошлыковскому переулку (Ростов-на-Дону). Жульё, желающее лишить людей крыши над головой, отключило им свет, воду и тепло.

И вот, наконец, благодаря стойкости жильцов, выдержавших полтора месяца блокады коммуникаций, всеми силами привлекавших внимание к проблеме, ситуация начала меняться к лучшему. Мы с радостью можем написать, что 14 октября 2022 года в дом был дан свет, а днём раньше вода.

«Вода и свет возвращены в дом! По газу после тех.работ тоже вернут! Тепло тоже будет!

Спасибо,Следственный комитет Российской Федерации, Министерство ЖКХ Ростовской области, Правительство Ростовской области, Фракция КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области, Юрий Алексей

За поддержку!

Сегодня с юристом по нашим заявлениям были приглашены на интерактивный приём - на рабочую встречу в Правительство области, зам.министра ЖКХ, зам.министра Энергетики, департамент перспективного строительства города, представитель района и Ук Мегаполис .

Добилась взятия вопроса на личный контроль правительством области и следкомом области! Ведётся следствие! Проводят допросы жителей и всех причастных. Вскрылись подделки документов! Жители - стойкие и смелые люди!!! И вместе мы — сила!!!» - так в своем блоге комментирует ситуацию Наталья Оськина (депутат Ростовской думы от КПРФ, постоянно и активно поддерживающая жильцов дома в их борьбе).

Естественно, можно сказать, что всё изменилось к лучшему, но нельзя сказать, что всё стало уже совсем хорошо. И иначе быть не может. По чисто субъективному мнению автора материала, дело тут в том, что многие (слишком многие) чиновники, вопреки завету Дарвина, произошли не от одной милой, пушистой зверушки, а от клещей, бычьих цепеней и других пиявиц. И в то, что они считают своей добычей, всаживают свои челюсти и присоски намертво. Быстро не оторвать. Даже самому Бастрыкину.

Итак, 12-го, в день подключения воды, сразу произошло несколько потопов. Напоминаем, под давление властей часть жильцов съехала. Демонтаж сантехники при этом достаточно часто проводился некорректно, без установки заглушек. Причём, управские управленцы, активно админившие и контролирующие процесс выселения, как-то забыли об этом прискорбном факте. И вот заглушки так и не установили, и когда воду пустили произошел потоп. Часть стояков была отключена,

14 октября, после включения света, жильцы остановили возможных диверсантов (естественно, не украинских). А именно — группа странных людей пыталась проникнуть к щитку, назывались электриками, документы не предъявляли, на съёмку реагировали крайне нервно.

Газ и тепло ещё не подали. Их слишком основательно отключали. Обещали починить, когда починят непонятно. Судебные иски о выселении тоже не отозваны. В общем, жильцы добились важной победы, но борьба им предстоит ещё долгая.

Как мы уже писали, та трещина в доме (которая по мнению властей угрожает жизни жильцов) существовала более 10 лет и никого не интересовала. Дом даже в очередь на капремонт долго не ставили, поставили только в 2021 году и то только в результате многочисленных обращений. А потом, в том же 2021-м, трещина вдруг стала смертельной угрозой. Есть информация, что вредность трещины возросла после того, как на территорию нашелся застройщик. Власти объявили дом аварийным. Интересно, что по заключению экспертизы — починить дом - намного дешевле, чем расселять жильцов (даже по заниженным оценкам горадминистрации), но власти настаивали и настаивают именно на сносе.