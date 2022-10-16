Теракт самоубийц на военном полигоне

В Минобороны России сообщили, что в одной из воинских частей, расположенных в Белгородской области, двое мужчин открыли стрельбу, в результате инцидента 11 человек погибли, еще 15 были ранены. По предварительным данным, жертвами нападения стали добровольцы из Брянска.

«Пятнадцатого октября с.г. на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт»,— рассказали в Минобороны. В официальном заявлении министерства говорится, что открывшие стрельбу граждане были уничтожены ответным огнем. Инцидент произошел во время занятий с добровольцами.

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Совершенно непонятно, почему скрывается гражданство двух убитых террористов. Что за странная политкорректность? Почему мы не можем знать, от кого из "братьев по оружию" ждать чего-то подобного?

Ну и сам факт странный - на сумасшедших не похоже, парных сумасшествий практически не бывает. Но и теракт какой-то странный, шансов выжить у террористов, похоже, не было. Требований тоже вроде бы не предъявляли... Кому мессидж и о чем?

Впрочем, когда массово выдают боевое оружие кому попало - такие вещи случаются...

А.Б.