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Московский листок

Нет, не забыли! О них, оказывается, просто не знают!

Опубликовано 16.10.2022 автором От Валентина Рыбина, известного адвоката и правозащитника. в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Нет, не забыли! О них, оказывается, просто не знают!

Уважаемые соотечественники!

С самого начала СВО, украинские власти бросили в тюрьмы тысячи гражданских лиц, которым предьявлены политически-мотивированные обвинения в государственной измене, сепаратизме, колаборационизме и т.д.

Многие из тех, кто находится в застенках нацистского режима, надеются на единственно возможный путь получения свободы - обмен!

В тоже время, я наблюдаю, что прошедшие между Рф и Украиной недавние обмены никоим образом не касаются тех гражданских, кто многие годы поддерживал вектор дружбы с Россией, всячески отстаивал право украинцев разговаривать и обучаться на русском языке, взывал к разуму и сдержанности украинских политиков и чиновников, защищал русских, граждан России и делал все возможное для недопущения войны между братскими народами!

И теперь о них забыли?

Нет, не забыли! О них, оказывается, просто не знают! Военные занимаются войной и это их основная задача, но мы, гражданские, должны позаботиться о гражданских и сделать все, чтобы те, кто находится в украинских тюрьмах как можно скорее были освобождены!

Я Валентин Рыбин, многие годы защищал в Украине и русских и украинцев, не признавших нацистский режим, и делал все, чтобы они были освобождены, в том числе, обменяны.

Сегодня я обьявляю о начале акции по сбору информации об узниках совести на Украине!

Цель проекта, составить актуальный список лиц, преследуемых укро-нацистским режимом, и предоставить его тем, кто принимает решения по процедурам обмена!!!

Ни один человек, попавший в нацистские застенки не должен быть нами потерян

Ни один узник совести не должен остаться без места в списке на обмен!!!

Прошу родственников, друзей и адвокатов тех, кого украинские власти обвиняют по политически мотивированным делам, связаться со мной и предоставить соответствующую информацию.

почта: obmenplen@gmail.com

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Ты повторяешься,Халк,многократно поторяешься
Точно не халк написал 16.10.2022 01:49
Тебе же сказали,что ПАСЕ-это политические импотенты.
Они никто и звать их никак.
Перхоть одним словом.
Наплевать и растереть.
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Re: 777
Мотя чОрный написал 16.10.2022 01:10
https://forum-msk.org/material/news/18074491.html
Жирафов в роду не было?
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777
Халк написал 16.10.2022 01:03
Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 13 октября, приняла резолюцию, в которой Российская Федерация признана террористическим режимом. Такое решение поддержали 99 делегатов, один воздержался.
...
В документе под названием *Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины* указывается, что *эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности*.
...
Единогласно одобрив резолюцию, Парламентская ассамблея признала нынешний российский режим террористическим, а также призвала государств-участников Совета Европы:
-предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
-однозначно осудить псевреферендумы, проведенные в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины с 23 по 27 сентября 2022 года, и воздержаться от признания каких-либо их последствий.
-осудить попытку аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности и избегать признания каких-либо последствий.
-предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины.
-обеспечить комплексную систему ответственности за грубые нарушения международного права, возникшие в результате агрессии России против Украины.
-ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины.
-создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, и активно сотрудничать с украинскими властями в этом направлении.
-побуждать Москву разрешить гуманитарным миссиям ООН, Международного комитета Красного Креста, Совета Европы или любой другой международной организации или государству-члену содействовать обмену военнопленными и освобождению политических заключенных.
-поддерживать идею, что любые переговоры будут проходить на условиях Украины.
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