Уважаемые соотечественники!
С самого начала СВО, украинские власти бросили в тюрьмы тысячи гражданских лиц, которым предьявлены политически-мотивированные обвинения в государственной измене, сепаратизме, колаборационизме и т.д.
Многие из тех, кто находится в застенках нацистского режима, надеются на единственно возможный путь получения свободы - обмен!
В тоже время, я наблюдаю, что прошедшие между Рф и Украиной недавние обмены никоим образом не касаются тех гражданских, кто многие годы поддерживал вектор дружбы с Россией, всячески отстаивал право украинцев разговаривать и обучаться на русском языке, взывал к разуму и сдержанности украинских политиков и чиновников, защищал русских, граждан России и делал все возможное для недопущения войны между братскими народами!
И теперь о них забыли?
Нет, не забыли! О них, оказывается, просто не знают! Военные занимаются войной и это их основная задача, но мы, гражданские, должны позаботиться о гражданских и сделать все, чтобы те, кто находится в украинских тюрьмах как можно скорее были освобождены!
Я Валентин Рыбин, многие годы защищал в Украине и русских и украинцев, не признавших нацистский режим, и делал все, чтобы они были освобождены, в том числе, обменяны.
Сегодня я обьявляю о начале акции по сбору информации об узниках совести на Украине!
Цель проекта, составить актуальный список лиц, преследуемых укро-нацистским режимом, и предоставить его тем, кто принимает решения по процедурам обмена!!!
Ни один человек, попавший в нацистские застенки не должен быть нами потерян
Ни один узник совести не должен остаться без места в списке на обмен!!!
Прошу родственников, друзей и адвокатов тех, кого украинские власти обвиняют по политически мотивированным делам, связаться со мной и предоставить соответствующую информацию.
почта: obmenplen@gmail.com
|
|
Точно не халк написал 16.10.2022 01:49
Они никто и звать их никак.
Перхоть одним словом.
Наплевать и растереть.
Мотя чОрный написал 16.10.2022 01:10
Жирафов в роду не было?
Халк написал 16.10.2022 01:03
...
В документе под названием *Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины* указывается, что *эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности*.
...
Единогласно одобрив резолюцию, Парламентская ассамблея признала нынешний российский режим террористическим, а также призвала государств-участников Совета Европы:
-предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
-однозначно осудить псевреферендумы, проведенные в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины с 23 по 27 сентября 2022 года, и воздержаться от признания каких-либо их последствий.
-осудить попытку аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности и избегать признания каких-либо последствий.
-предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины.
-обеспечить комплексную систему ответственности за грубые нарушения международного права, возникшие в результате агрессии России против Украины.
-ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины.
-создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, и активно сотрудничать с украинскими властями в этом направлении.
-побуждать Москву разрешить гуманитарным миссиям ООН, Международного комитета Красного Креста, Совета Европы или любой другой международной организации или государству-члену содействовать обмену военнопленными и освобождению политических заключенных.
-поддерживать идею, что любые переговоры будут проходить на условиях Украины.