Уважаемые соотечественники!

С самого начала СВО, украинские власти бросили в тюрьмы тысячи гражданских лиц, которым предьявлены политически-мотивированные обвинения в государственной измене, сепаратизме, колаборационизме и т.д.

Многие из тех, кто находится в застенках нацистского режима, надеются на единственно возможный путь получения свободы - обмен!

В тоже время, я наблюдаю, что прошедшие между Рф и Украиной недавние обмены никоим образом не касаются тех гражданских, кто многие годы поддерживал вектор дружбы с Россией, всячески отстаивал право украинцев разговаривать и обучаться на русском языке, взывал к разуму и сдержанности украинских политиков и чиновников, защищал русских, граждан России и делал все возможное для недопущения войны между братскими народами!

И теперь о них забыли?

Нет, не забыли! О них, оказывается, просто не знают! Военные занимаются войной и это их основная задача, но мы, гражданские, должны позаботиться о гражданских и сделать все, чтобы те, кто находится в украинских тюрьмах как можно скорее были освобождены!

Я Валентин Рыбин, многие годы защищал в Украине и русских и украинцев, не признавших нацистский режим, и делал все, чтобы они были освобождены, в том числе, обменяны.

Сегодня я обьявляю о начале акции по сбору информации об узниках совести на Украине!

Цель проекта, составить актуальный список лиц, преследуемых укро-нацистским режимом, и предоставить его тем, кто принимает решения по процедурам обмена!!!

Ни один человек, попавший в нацистские застенки не должен быть нами потерян

Ни один узник совести не должен остаться без места в списке на обмен!!!

Прошу родственников, друзей и адвокатов тех, кого украинские власти обвиняют по политически мотивированным делам, связаться со мной и предоставить соответствующую информацию.

почта: obmenplen@gmail.com