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Московский листок

"Не ходите, девки, замуж" по-арабски

Опубликовано 16.10.2022 автором в разделе комментариев 0

кино митина
"Не ходите, девки, замуж" по-арабски

В конкурсную программу игрового кино Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино вошли фильмы из России, Казахстана, Египта, Ливана, Германии, Ирана, Шри-Ланки, Турции, Индии, Бангладеш. Фильм «Гнев» - ливанско-германская копродукция, режиссёрский дебют продюсера Марии Ивановой-Сурае.

Назидательная история ливанской девушки, сбежавшей из-за спившейся матери из родного деревенского дома в большой город, средоточие соблазнов, порока и бесчестия, фабулу имеет весьма предсказуемую: Бейрут - арабский Париж, подвергающий испытанию любого благочестивого правоверного, какую бы религию человек не исповедовал.

Героиня (в выразительном исполнении французской актрисы с ливанскими корнями Манал Исса) встречает принца на белом коне - обаятельного немца, и, как это часто бывает, путает сильнейшую психологическую зависимость с влюблённостью. Принц (французский актёр Орельен Шоссад) не особо охотно распространяется о том, чем он занимается в Бейруте, а после помолвки наступает, по классику, «срывание всех и всяческих масок» - белый конь превращается в белый кокаиновый порошок, прекрасный рыцарь - в зверя, шантажирующего героиню разрывом, антиисламиста-фанатика, требующего сменить веру, покрестившись в христианство. Где та грань, задаются вопросом авторы фильма, которую истинно верующий не может переступить, и на какую сделку с совестью может пойти смертный ради мирских удовольствий и комфорта? 

К сожалению, драматургически и композиционно фильм не выстроен - затянутый хронометраж конфетно-букетного периода отношений героев позволяет дотерпеть до начала, собственно, экшна лишь самым стойким зрителям, но они оказываются вознаграждены закономерным финалом любви красавицы и чудовища - он кладёт ей в сумку взрывное устройство с таймером и отправляет в ближайшую мечеть. По всем законам драматургии, история должна закончиться трагически, но не тут-то было - благодаря бдительности бравых ливанских спецслужбистов-мухабаратчиков и героиня спасена, и сеть белых европейцев-террористов, развернувших партизанскую войну против мирного арабского народа, разоблачена.

Мораль истории прозрачна и пряма, как оглобля: растленный Запад - источник терроризма, причина всего мирового зла. Ирония судьбы в том, что, в процессе создания фильма съёмочная группа столкнулась с террором наяву - катастрофические взрывы, в 2020 году снесшие пол-Бейрута, уничтожили ,отснятые локации, а сама группа чуть не погибла. «Гнев» удостоился сразу двух наград кинофестиваля: Гильдия киноведов и кинокритиков наградила его специальным призом, а жюри под председательством Владимира Хотиненко отметило Томмазо Фиорилли за лучшую операторскую работу (видимо, нечёткость изображения и приглушённая цветопередача, принятые мной за дефект техники, оказались фирменным операторским приёмом).



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