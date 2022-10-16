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Московский листок

Полный Делягин N 52

Опубликовано 16.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



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Полный Делягин N 52
Полный Делягин N 52
16.10.2022
Михаил Делягин: Никаких пояснений резкому урезанию финансирования армии
Михаил Делягин: Никаких пояснений резкому урезанию...
16.10.2022
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