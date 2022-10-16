Михаил Делягин: Никаких пояснений резкому урезанию финансирования армии

По словам депутата Михаила Делягина, расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30%. Никаких пояснений столь резкому урезанию финансирования армии в пояснительной записке к бюджету не приводится.

Расходы на Вооружённые силы России в следующем году будут сокращены почти на 30%

«Читаю бюджет Российской Федерации на 2023 год и чувствую себя в параллельном измерении. Общие расходы на национальную оборону чуть-чуть растут. А вот расходы на Вооружённые силы РФ сокращаются с 3,6 триллиона рублей в текущем году до 2,5 триллионов рублей в следующем. Страна ведёт боевые действия, а расходы на армию сокращаются почти на треть», — говорит Михаил Делягин.

Депутат уточняет, что статья «прочие расходы» в бюджете, наоборот, существенно возросла — с 0,5 триллиона рублей до 1,9 триллиона. «Но это прочие расходы, это расходы помимо Вооружённых сил», — поясняет он.