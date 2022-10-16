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Московский листок

Европейские желудки сдаются под натиском авторитарной экономики

Опубликовано 16.10.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Европейские желудки сдаются под натиском авторитарной экономики

Шесть стран Евросоюза в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.

Согласно данным ведомств, экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).

Одновременно товарный импорт из России оказался выше уровней конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).

***

В общем, налицо разрыв между политическими декларациями и требованиями желудка. Латвия и Эстония не полюбили Россию и русских, более того, буквально вчера смотрел опрос граждан Риги на предмет отношения к русским - большинство произносили вещи, ранее немыслимые в цивилизованном мире - они требовали коллективной ответственности всех русских.

Одновременно, как оказалось, российский рынок очень важен для Европы, он большой и емкий, и отказаться от него европейские экономики просто не могут. В этом сильнейшая уязвимость либеральной экономики перед авторитарной - диктатор может потребовать "подтянуть пояса", а демократически избранный руководитель всегда вынужден ориентироваться на потребности граждан, которые даже во время войны будут требовать обед по расписанию.

К тому же руководство западных корпораций видит, что российский рынок не остается пустым - сюда заходят конкуренты с востока и юга. И если авторитатрный властитель может приказать своим корпорациям заткнуться, то в демократической стране на правительно будет оказываться сильнейшее лоббистское давление. 

А.Б.



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