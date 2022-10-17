Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз. Украина и Европа всегда были друзьями, утверждается в сообщении ведомства.
"В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", — написано на странице МИД Украины.
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Вот только князь Владимир ошибся, и крестил Русь не по европейскому, а по восточному обряду. Что несколько осложнило отношения с Европой лет так на семьсот-восемьсот. Сдается, князь Владимир вовсе не хотел вуступать в ЕС, а желал объединиться с будущей Османской империей. Что в 16-17 веках и произошло, когда большая половина украинской территории оказалась под турками.
Зато остальная часть Украины по частям действительно вошла в разные европейские государства - Венгрию, Польшу, Литву. Но Харьков с окрестностями основали русские, каковую ошибку сейчас пытаются исправить при помощи дальнобойной артиллерии.
Но про Евросорюз в Х веке - это самая сильная, конечно, часть документа. ДБ - это не про них, но очень похоже...
А.Б.
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И так у них во всем написал 17.10.2022 01:30
Нужно полагать,что в ихний МИД сотрудников набирали исключительно из желтого дома Хацапетовки-)