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Московский листок

Князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз

Опубликовано 17.10.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз

Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз. Украина и Европа всегда были друзьями, утверждается в сообщении ведомства.

"В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", — написано на странице МИД Украины.

***

Вот только князь Владимир ошибся, и крестил Русь не по европейскому, а по восточному обряду. Что несколько осложнило отношения с Европой лет так на семьсот-восемьсот. Сдается, князь Владимир вовсе не хотел вуступать в ЕС, а желал объединиться с будущей Османской империей. Что в 16-17 веках и произошло, когда большая половина украинской территории оказалась под турками.

Зато остальная часть Украины по частям действительно вошла в разные европейские государства - Венгрию, Польшу, Литву. Но Харьков с окрестностями основали русские, каковую ошибку сейчас пытаются исправить при помощи дальнобойной артиллерии.

Но про Евросорюз в Х веке - это самая сильная, конечно, часть документа. ДБ - это не про них, но очень похоже...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Евросоюз в X веке-это действительно сильно-)
И так у них во всем написал 17.10.2022 01:30
Повеселил МИД Окраины...-)))
Нужно полагать,что в ихний МИД сотрудников набирали исключительно из желтого дома Хацапетовки-)
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