С плоскостопием, уже призывают, скоро ли будут призывать одноногих?

Мы уже неоднократно писали про подвиги ростовских властей, гордо попирающих жилищные права граждан. К сожалению, этим активность данных чиновников не ограничивается. Так в нашу редакцию обратились родственники Ивченко Дениса Владимировича (1979 г.р). Ивченко получил повестку, с требованием явится на сборный пункт 13 го октября (мобилизация).

Отметим, что под мобилизацию подпадают люди, ранее призванные в армию и отслужившие в ней. Ивченко действительно служить начал, но не закончил. После одной из физических нагрузок ноги распухли так, что он утерял способность не только дальше двигаться, но и снять сапоги. Сапоги пришлось разрезать, а Ивченко отправить к военным медикам. В итоге Денис Ивченко был комиссован. Диагноз, продольное плоскостопие III ст. (ст. 66 Расписания увечий и заболеваний). Категория – «ограниченно годен». Произошло это в 1999 году. Говорят, что у просвещенных йогов, даосов и прочих мастеров шаолиня с возрастом здоровье только крепнет. У нас, обычных людей, это, увы, не так. К настоящему моменту Ивченко обзавелся не только плоскостопием, но и артрозом 2й степени (подтверждено рентгенограммой).

И так, Ивченко был вызван повесткой прямо на сборный пункт. Ему сказали, а что без вещей? Иди в военкомат (Ленинского и Кировского районов г. Ростова-на-Дону). В военкомат он принес свой военный билет (в котором была зафиксирована его категория годности и причина, по которой он не смог отслужить до конца в первый раз), а так же рентгенографию стоп от 16.10.2022 г. Ивченко не обнаружил в военкомате медкомиссию, зато обнаружил военкома и его помощников, выдавших ему повестку на 17.10.2022 и заявивших, что он (Ивченко) может жаловаться кому угодно, ни на что не повлияет. Кстати вопрос, а нет ли в этом заявлении чиновников распространение фейков про бессилие верховного главнокомандующего РФ. В Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что ограниченно годных к несению военной службы призывать по мобилизации не будут (https://www.amic.ru/news/voprosdnya/mobilizacii-ne-podlezhat-ogranicheno-godnye-kto-otnositsya-k-ogranicheno-godnym-i-s-kakimi-zabolevaniyami-ne-prizovut ). В Ростове уже не подчиняются президенту? Или сверху им непублично объясняют, чему стоит подчиняться, а чему нет?

А еще в телеграмм сообществе Rostov_com появилась информация, о том, что некоторые главы сельских поселений Ростовской области используют мобилизацию, для того что бы избавляться от лиц, с которыми они (главы) состоят в конфликте. Автору материала очень не хочется верить, что эти факты соответствуют истине. Он оставляет их на совести Rostov_com и совести глав местной администрации (в случае наличия таковой).

ПС. А интересно одноногих в Ростове скоро призывать начнут? А что некоторые из них вполне пригодны к военной службе (по крайне мере морской). Джон Сильвер подтверждает!