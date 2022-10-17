Минтранс разрешил проезд автобусов по Керченскому мосту в оба направления

"По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу", — отметили в министерстве.

Не знаю, почему, но они все упорно называют этот мост "Крымским", хотя один Крымский мост уже несколько столетий стоит в Москве и соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал.

Этот маршрут на юг от Кремля назывался крымским, так как использовался для переправы крымскими татарами при набегах на Москву. Название закрепилось в XVI—XVII веках по близлежащему двору, на котором останавливались послы, гонцы и торговцы из Крымского ханства.

Собственно, до сих пор шоссе, ведущее от Москвы в южном направлении называется Симферопольским - тоже понятно, почему.

С какой же стати появляется еще один Крымский мост в конце трассы ДОН, когда она уже проходит и Кубань, и выводит на Керчь? По сути, это мост на в Крым, а из Крыма.

Почему же он "Крымский"?

Но движение автобусов по мосту, соединяющему Крым с материком - это однозначно хорошо.

Украинские террористы убили несколько человек и доставили много хлопот Минтрансу ради того, чтобы неделю не ходили автобусы?

Но урок поучительный - маршруты в Крым должны быть диверсифицированы, и не только через Херсонскую область, но и паромная переправа должна работать постоянно. И наконец пора открыть пассажирский порт в Таганроге и пустить паром в Крым как чисто туристический маршрут.

А.Б.