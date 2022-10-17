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Московский листок

На Украине подорожали яйца, пока куриные

Опубликовано 17.10.2022 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
На Украине подорожали яйца, пока куриные

Цена на десяток начинается от 80 гривен (135 рублей – Прим. ред.), производители связывают это с потерей Херсонской, сообщает издание Страна.ua.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский объяснил сложившуюся ситуацию: несколько птицефабрик прекратили работать из-за военных действий.

"Союз птицеводов Украины", в свою очередь, пояснил, что комплекс "Чернобаевский", который был одним из крупнейших производителем яиц на Украине, находится в Херсонской области.

Вообще потеря Херсонской области - это очень серьезно именно с точки зрения поставок дешевой и качественной сельхозпродукции.

Крым во время "незалежности" снабжался в основном из Херсона, в результате местное сельхозпроизводство из-за конкуренции резко упало. В частности, в Севастополе (а это не только город, но и сельская территория) закрылось 5 молочно-товарных хозяйств и перестал работать свой молокозавод. А крымский персик в Крыму стал стоить в 2-3 раза дороже, чем привозной.

Не случайно одной из первых санкций Украины против Крыма было полное перекрытие товарных потоков из Херсонской и Запорожской областей. Продукты, правда, сразу же пошли с Кубани, но они были в разы дороже. А по ходу начало восстанавливаться и собственное сельхозпроизводство в Крыму.

Сейчас продукты снова пойдут из Херсона в Крым, а на Украину не пойдут, соотвественно. Вот и подорожание - точно такое же, как в Крыму 8 лет назад.

Но опять появилась угроза крымскому сельхозпроизводству - конкуренция с Херсоном...

 А.Б.



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