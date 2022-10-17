Депутатов и шпионов отправят воевать

По словам президента Путина, 16 тысяч мобилизованных уже выполняют боевые задачи. И несут боевые и небоевые потери.

Граждане, которые проходят военную службу в Росгвардии, МЧС и ФСБ будут в первоочередном порядке призываться на службу по частичной мобилизации. Данный законопроект разработали депутаты Госдумы от партии «Справедливой России — За правду».

«Среди таких категорий — граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета. <…> Другая категория — граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ», — поясняет РИА «Новости», ссылаясь на имеющуюся у них копию документа законопроекта.

Кроме того, согласно проекту, отменяется отсрочка сенаторов РФ и депутатов Госудумы, что понятно - если парламент де-факто лишен своей основной функции - формирования бюджета, то что им теперь штаны и юбки просиживать, пусть воюют.

А насчет Росгвардии - логично, а то смешно даже: здоровые бугаи в защитном обмундировании ходят по квартирам и отлавливают уклонистов, вместо того, чтобы личным примером, так сказать... Не все же им студентов на митингах гонять.

Насчет призыва сотрудников Внешней разведки, сначала не понял - никому еще не приходило в голову отзывать штирлицев в окопы. Но потом сообразил - они ж все равно разведку на Украине не ведут... А из Лондона и Парижа вполне можно и в окопы под Херсон...

Нужно было еще МИД присовокупить к первоочередной мобилизации - вон, посол в Америке целый генерал армии! Водил бы полки и дивизии к победам, все равно в Вашингтоне с ним никто не разговаривает...

А.Б.