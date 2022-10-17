Кремль отменил традиционную осеннюю ротацию губернаторов

Первое позитивное следствие спецоперации для властей - Администрация президента РФ не планирует проводить традиционную осеннюю ротацию губернаторов из-за боевых действий на Украине и частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

"Сигналов по поводу отставок никаких не дают", — заявил один из собеседников газеты. Источник в АП уточнил, что в связи со спецоперацией работу губернаторов оценивают преимущественно по тому, как они справляются с задачами мобилизации.

По его словам, в этом году вряд ли будут снимать кого-то из областных глав при условии отсутствия эксцессов.

Спецоперация позволяет не просто подморозить политическую жизнь в стране, но и просто так заморозить, что она поменяет свое агрегатное состояние - как азот или кислород становиятся жидкими при сверхнизких температурах, а вода приобретает твердость железа.

Тем более, часть избирателей на фронте, кто ж голосует в окопах?

Очень хорошая спецоперация происходит, любого губернатора спроси...

А.Б.