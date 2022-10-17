Первый снег в Москве может выпасть уже сегодня

Об этом заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Метеоролог пояснил, что Москва и Московская область «вступают в настоящую осень» и жителям региона стоит готовиться к проливным дождям, похолоданию и первому снегу.

Проливные дожди начнутся в столице с 17 октября, а местами, в основном в Подмосковье, может наблюдаться и первый снег. Столбик термометра в ночное время опустится до нуля, а днем не будет превышать 10 градусов тепла, заявил Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, снег в Москве действительно может выпасть, однако «будет только в воздухе и только ночью», и большинство жителей его все равно не увидит.

В точности, как политика - где-то в воздухе, и никто не видит.

А.Б.