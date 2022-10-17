Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Первый снег в Москве может выпасть уже сегодня

Опубликовано 17.10.2022 в разделе комментариев 0

москва снег
Первый снег в Москве может выпасть уже сегодня

Об этом заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Метеоролог пояснил, что Москва и Московская область «вступают в настоящую осень» и жителям региона стоит готовиться к проливным дождям, похолоданию и первому снегу.

Проливные дожди начнутся в столице с 17 октября, а местами, в основном в Подмосковье, может наблюдаться и первый снег. Столбик термометра в ночное время опустится до нуля, а днем не будет превышать 10 градусов тепла, заявил Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, снег в Москве действительно может выпасть, однако «будет только в воздухе и только ночью», и большинство жителей его все равно не увидит.

В точности, как политика - где-то в воздухе, и никто не видит.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N 52
Полный Делягин N 52
16.10.2022
Михаил Делягин: Никаких пояснений резкому урезанию финансирования армии
Михаил Делягин: Никаких пояснений резкому урезанию...
16.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Первый снег в Москве может выпасть уже сегодня (0)
Кремль отменил традиционную осеннюю ротацию губернаторов (0)
Депутатов и шпионов отправят воевать (1)
На Украине подорожали яйца, пока куриные (0)
Минтранс разрешил проезд автобусов по Керченскому мосту в оба направления (0)
С плоскостопием, уже призывают, скоро ли будут призывать одноногих? (0)
Князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз (5)
Европейские желудки сдаются под натиском авторитарной экономики (10)
В Пекине открылся XX съезд КПК (5)
Михаил Делягин: Никаких пояснений резкому урезанию финансирования армии (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss