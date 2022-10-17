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Московский листок

Депутатов и шпионов отправят воевать

Опубликовано 17.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала без комментариев.

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- Развитые страны скупили более 80 процентов украинского зерна, видимо, чтоб потом продавать неразвитым

А теперь подробно, сегодня много.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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