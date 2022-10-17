Депутатов и шпионов отправят воевать #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте, сначала без комментариев. - В Пекине открылся XX съезд КПК https://forum-msk.org/material/news/1... - Глава офиса украинского президента призвал Запад поставить системы ПВО «как можно скорее» из-за новых ударов по Киеву - Российские военные создали эшелонированную оборону на левом берегу Днепра - 16 октября отмечался Всемирный день хлеба, видимо, самого древнего кулинарного продукта на земле - Развитые страны скупили более 80 процентов украинского зерна, видимо, чтоб потом продавать неразвитым А теперь подробно, сегодня много. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Минтранс разрешил проезд автобусов по Керченскому мосту в оба направления https://forum-msk.org/material/news/1... 3 На Украине подорожали яйца, пока куриные https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Депутатов и шпионов отправят воевать https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Кремль отменил традиционную осеннюю ротацию губернаторов https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Первый снег в Москве может выпасть уже сегодня https://forum-msk.org/material/news/1...



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